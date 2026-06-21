Στην τελική ευθεία για ένταξη δύο σημαντικά πολιτιστικά έργα ύψους 8,3 εκατ. ευρώ στη Λάρισα – Παίρνει «ζωή» το Κονάκι του Αβέρωφ

Δύο ιδιαίτερα σημαντικά έργα, που αφορούν τόσο τη μακραίωνη ιστορική ταυτότητα όσο και τη σύγχρονη πολιτιστική ανάπτυξη της Λάρισας, βρίσκονται ένα βήμα πριν από την ένταξή τους στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Θεσσαλία 2021-2027» από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Πρόκειται για παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 8,3 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες εντάσσονται στην προτεραιότητα των «Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων» και ειδικότερα στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Λαρισαίων.

Το πρώτο έργο αφορά τη δημιουργία μιας «Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Πλατφόρμας για την Προβολή και Προώθηση του Πολιτιστικού Αποθέματος του Δήμου Λαρισαίων», συνολικού προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ. Η πλατφόρμα αναμένεται να αξιοποιήσει σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, προσφέροντας νέες δυνατότητες ενημέρωσης, προβολής και εξωστρέφειας.

Το δεύτερο έργο, προϋπολογισμού 5,3 εκατ. ευρώ, αφορά την «Επανακατασκευή – Επανάχρηση του κτιρίου Κονάκι Αβέρωφ», ενός ιστορικού κτηρίου με ιδιαίτερη σημασία για την πόλη. Η παρέμβαση στοχεύει στη μετατροπή του σε έναν σύγχρονο πολυχώρο, ο οποίος θα φιλοξενεί δράσεις πολιτισμού, επιχειρηματικότητας, ενημέρωσης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης, απευθυνόμενος σε πολίτες όλων των ηλικιών.

Τα σχετικά τεχνικά δελτία έχουν ήδη υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας και βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας και του ελέγχου. Δικαιούχος των δύο έργων είναι ο Δήμος Λαρισαίων, ο οποίος θα αναλάβει τόσο την υλοποίηση όσο και την ομαλή εκτέλεσή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Δημήτρη Κουρέτα, για την ένταξη των έργων στο πρόγραμμα αναμένεται να εκδοθεί εντός του μήνα, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση παρεμβάσεων που αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά το πολιτιστικό αποτύπωμα της Λάρισας και να συμβάλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Η υλοποίηση των δύο έργων εκτιμάται ότι θα αποτελέσει σημαντικό βήμα για τη διατήρηση, ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης, συνδυάζοντας την ιστορική μνήμη με τις σύγχρονες ανάγκες ανάπτυξης και καινοτομίας.

Θοδωρής Σταμούλης, kosmoslarissa.gr