Στοϊμενίδης-Ζάρρας στο Επιμελητήριο Λάρισας για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Την Παρασκευή το πρωί πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Λάρισας συνάντηση εργασίας με ξεχωριστή σημασία για τα ζητήματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Ο Πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ, Γραμματέας Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της ΓΣΕΕ και Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, κ. Ανδρέας Στοϊμενίδης, συνοδευόμενος από τον κ. Λάμπρο Ζάρρα, Πρόεδρο του Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων Παραρτήματος Ν. Λάρισας και μέλος της διοίκησης της ΟΣΕΤΕΕ, είχαν συνάντηση με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Χρήστο Γιακουβή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν διεξοδικά κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια στους χώρους εργασίας, η ανάγκη ενίσχυσης της πρόληψης εργατικών ατυχημάτων, καθώς και η διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών φορέων και της επιχειρηματικής κοινότητας. Έμφαση δόθηκε και στο πρόσφατο συμβάν στην εταιρεία Βιολάντα, το οποίο ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη σημασία της αυστηρής τήρησης των κανόνων υγείας και ασφάλειας, της συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού και της ουσιαστικής πρόληψης στους χώρους εργασίας.

Παράλληλα, συζητήθηκε η προοπτική ουσιαστικής συνεργασίας το επόμενο διάστημα μεταξύ της Ομοσπονδίας και του Επιμελητηρίου, με στόχο την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών, ενημερωτικών δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα συμβάλουν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και στην εμπέδωση κουλτούρας πρόληψης.

Κοινή διαπίστωση όλων αποτέλεσε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η διασφάλιση ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασίας συνιστούν προτεραιότητα για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και την κοινωνική συνοχή.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη βούληση όλων των πλευρών για διαρκή διάλογο και στενή συνεργασία προς όφελος εργαζομένων και επιχειρήσεων.