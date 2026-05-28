Το Ψυχοσάββατο στον Άγιο Αχίλλιο

Στις 30 Μαϊου είναι φέτος το Σάββατο της Πεντηκοστής, που η Εκκλησία έχει ορίσει να είναι ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ, δηλ. ημέρα μνήμης όλων των απ’ αιώνος κεκοιμημένων. Στον Άγιο Αχίλλιο

1.Την Παρασκευή 29 Μαϊου, στις 7.00 το απόγευμα,θα γίνει ο Εσπερινός, όπου θα ψαλλεί ο κανόνας υπέρ των κεκοιμημένων και στο τέλος το Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως αυτών.

2.Το Σάββατο 30 Μαϊου,το πρωί 7.00 – 9.30, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, οπότε στο τέλος θα ψαλλεί το Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων αδερφών.