Τραγωδία στον δρόμο Όσσας-Συκουρίου με νεκρό ένα 15χρονο παιδί – 19χρονος συνεπιβάτης τραυματίστηκε σοβαρά

Τραγωδία σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στο δρόμο Όσσας – Συκουρίου του Δήμου Τεμπών.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ένας 15χρονος αναβάτης δίκυκλου έφυγε από τον δρόμο με αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί θανάσιμα στο κεφάλι.

Στο δίκυκλο επέβαινε και δεύτερος νεαρός, 19 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο δυστυχώς ο νεαρός είχε ήδη καταλήξει.

