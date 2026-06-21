Φεστιβάλ Πηνειού: Αυλαία-γιορτή με περιβαλλοντική δράση και συναυλία του ΔΩΛ – Θ.Ρετσιάνης: «Γιορτάζουμε τη δύναμη της Μουσικής να συγκινεί, να εμπνέει και να ενώνει»

Με μια δράση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, τρεξιματική και ποδηλατική, για την ανάδειξη του πολύτιμου οικοσυστήματος του Πηνειού, αλλά και μια μεγάλη συναυλία του Τμήματος Jazz, της Παιδικής Χορωδίας και της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας πέφτει η αυλαία για το Φεστιβάλ Πηνειού 2026, σήμερα Κυριακή 21 Ιουνίου -ένα εξαιρετικό φινάλε, σε απόλυτη αρμονία με τον εορτασμό της Ημέρας της Μουσικής.

Το «ραντεβού» δίνεται στις 11.30 πμ, στην κοίτη του Πηνειού (Σκηνή Γ’), όπου θα καταλήξουν οι δρομείς και ποδηλάτες της παραποτάμιας διαδρομής, ενώ θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία του ΔΩΛ.

Γιορτάζουμε όσα μας ενώνουν

«Η μουσική είναι η κοινή γλώσσα που ενώνει ανθρώπους, μνήμες και συναισθήματα. Είναι γέφυρα ιστορίας και παράδοσης, τόπος συνάντησης, δημιουργίας και αισθητικής απόλαυσης. Ως ζωογόνος και συνεκτική δύναμη της κοινότητας, μας φέρνει πιο κοντά τον έναν στον άλλον, αλλά και στον καλύτερό μας εαυτό.

Γιορτάζουμε τη δύναμη της Μουσικής να συγκινεί, να εμπνέει και να μεταμορφώνει, να καλλιεργεί την παιδεία και τη συλλογική εμπειρία, να δίνει παλμό στις πόλεις και αρμονία στη συνύπαρξή μας.

Για τρεις μέρες, η μουσική γέμισε το ποτάμι, την πόλη και τις καρδιές μας.

Ανήμερα της Διεθνούς Ημέρας Μουσικής, το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας κλείνει το φεστιβάλ Πηνειού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και δίνουμε ραντεβού για την επόμενη χρονιά. Γιορτάζουμε τη μουσική, γιορτάζουμε όλα όσα μας ενώνουν», σημειώνει στο μήνυμά του, με αφορμή τη σημερινή μέρα, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ.Θωμάς Ρετσιάνης.

Περιβαλλοντική δράση και μεγάλη συναυλία του ΔΩΛ

Μια παραποτάμια διαδρομή που θα ξεκινήσει νωρίς το πρωί της Κυριακής από τα Τέμπη, για να καταλήξει περίπου στις 11.30 πμ στην καρδιά της Λάρισας, την κοίτη του Πηνειού θα τρέξουν εκατοντάδες δρομείς, προκειμένου να αναδειχθεί το πολύτιμο παραποτάμιο οικοσύστημα και η αξία του στη ζωή μας.

Στην πεζογέφυρα των Αμπελοκήπων, οι δρομείς θα συναντηθούν με ομάδα ποδηλατών και όλοι μαζί θα καταλήξουν στην εσωτερική κοίτη, όπου λίγη ώρα μετά, στις 12.00 μ. έχει προγραμματιστεί η συναυλία του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, με το Τμήμα Jazz, την Παιδική Χορωδία και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα να δίνουν μια μοναδική συναυλία, σε σύγχρονους και νοσταλγικούς ρυθμούς, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο το φετινό Φεστιβάλ Πηνειού.

Το Φεστιβάλ Πηνειού διοργανώνεται από το Δήμο Λαρισαίων-Αντιδημαρχία Πολιτισμού, με τη συνεργασία φορέων, συλλόγων, εθελοντών και δημιουργικών ομάδων της πόλης, ενώ υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021–2027» της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Χορηγοί: Exalco S.A., ETEM, ΘΕΣγάλα, “Καραμπίνας” Διοργάνωση Εκδηλώσεων, Ρουμελιώτης Ηλεκτρολογικό Υλικό – Φωτισμός, Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος, Μπύρα ΑΛΦΑ, geon.wc

Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ3, ΕΡΤ Λάρισα

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