Mέχρι την Πέμπτη 15 Μαΐου οι δηλώσεις άρδευσης στον Δήμο Ελασσόνας

Έως και την Πέμπτη 15 Μαΐου οι ενδιαφερόμενοι καλλιεργητές μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις – δηλώσεις άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2026.

Οι αιτήσεις θα γίνονται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο στο Δημαρχείο Ελασσόνας και για ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 24933-50205.

Όπως προβλέπεται στον Κανονισμό άρδευσης του Δήμου Ελασσόνας, όσοι επιθυμούν να κάνουν χρήση του δημοτικού δικτύου, θα πρέπει να δηλώσουν τις αρδευόμενες καλλιέργειες, να καταβάλουν τα τέλη άρδευσης και να τηρούν το ωρολόγιο πρόγραμμα που καταρτίζεται για κάθε τοπικό δίκτυο. Η αρδευτική περίοδος διαρκεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου.

Στο Δήμο Ελασσόνας όλοι οι αρδευτές του δημοτικού δικτύου άρδευσης είναι αναρτημένοι σε έναν συγκεντρωτικό κατάλογο(www.dimoselassonas.gr)προκειμένου να είναι γνωστό σε όλους τους συμμετέχοντες οι δηλωθείσες εκτάσεις και καλλιέργειες, με σκοπό την ορθολογική διαχείριση του αρδευτικού νερού, την αποφυγή σπατάλης και την αποφυγή αυθαιρεσιών στη χρήση του δημοτικού αρδευτικού δικτύου.

Ο Δήμος Ελασσόνας καλεί όλους τους αρδευτές να καταθέσουν τις δηλώσεις τους εμπρόθεσμα έως 15/5, προκειμένου να καταρτισθούν εγκαίρως τα ωρολόγια προγράμματα και να αποφευχθούν καθυστερήσεις και περιττές δαπάνες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση αίτησης – δήλωσης, η βεβαίωση μη οφειλής από την οικονομική υπηρεσία.