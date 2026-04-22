“Mαζί μια Αγκαλιά” στην κεντρική πλατεία Λάρισας – Τετραήμερο δράσεων υγείας

Η πολυθεματική δράση «Μαζί Μια Αγκαλιά» επιστρέφει στη Λάρισα, συγκεντρώνοντας για ακόμη μία χρονιά φορείς υγείας, πρόληψης, αλληλεγγύης, συμπερίληψης, κοινωνικής φροντίδας, εθελοντισμού και πολιτισμού, σε μια μεγάλη ανοικτή γιορτή προσφοράς και συμμετοχής.

Με ευθύνη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας και με τη συνδιοργάνωση του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Λαρισαίων και του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας, η διοργάνωση φέρνει κοντά πανεπιστημιακές δομές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, συλλόγους ασθενών, κοινωνικούς φορείς και εθελοντικές οργανώσεις.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης, ελέγχου, συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για τη δημόσια υγεία, με ιδιαίτερη έμφαση στην ορθή χρήση των φαρμάκων, τη διατροφή, την άνοια, τον διαβήτη, τη χρόνια αναπνευστική νόσο, την καρδιαγγειακή πρόληψη, την οφθαλμολογική φροντίδα και την ψυχική υγεία. Παράλληλα, υλοποιούνται δράσεις αιμοδοσίας, δωρεάς μυελού των οστών και δωρεάς οργάνων, καθώς και πλήθος δραστηριοτήτων για παιδιά, μαθητές, οικογένειες, άτομα με αναπηρίακαι το ευρύ κοινό.

Ξεχωριστή θέση στο φετινό πρόγραμμα έχουν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, η σύμπραξη με το 3ο FOR WOMEN Artivism Festival, καθώς και ο 4ος Αγώνας Δρόμου Run For Autism Larissa 2026.

Καθημερινές δράσεις (23–26 Απριλίου)

Ώρες λειτουργίας: 09:00–14:00 και 18:00–21:00

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης θα πραγματοποιούνται:

Μετρήσεις σακχάρου και ενημέρωση για τον κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη (Πανεπιστημιακή Κλινική Ενδοκρινολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας & Σύλλογος Λάρισας Διαβήτη – ΣΥΛ. ΛΑ. ΔΙ.)

Δράσεις για τη νόσο Alzheimer και την πρόληψη της άνοιας (Εταιρία Alzheimer Νομού Λάρισας)

Τεστ μνήμης, έλεγχος ισορροπίας και πρόληψη πτώσεων (Κέντρο Ημέρας Άνοιας Λάρισας «ΝΟΗΜΑ» της ΕΠΑΨΥ)

Εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες (Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός)

Ενημέρωση και εγγραφή για δωρεά μυελού των οστών (ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ)

Ενημέρωση για δωρεά οργάνων (Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων)

Ενημερωτικές δράσεις για την ορθή χρήση των φαρμάκων και ζητήματα καθημερινής φροντίδας υγείας (Φαρμακευτικός, Ιατρικός και Οδοντιατρικός Σύλλογος)

Παρουσία και ενημέρωση από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Λάρισας

Ενημέρωση και δράσεις του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας

Παιδικές δραστηριότητες, δημιουργικά παιχνίδια και χώρος ψυχαγωγίας

Παράλληλα, το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί επιστημονική διημερίδα με θέμα: «Ο Διαβήτης αλλιώς – Νέες Τεχνολογίες – Παχυσαρκία: Γνώση –Ενημέρωση», στο Ξενοδοχείο Διόνυσος, από τον Σύλλογο Λάρισας Διαβήτη.

Αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων

Πέμπτη 23 Απριλίου

Πρωί (09:00–14:00)

Δραστηριότητες μαθητών (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), αθλητικές δράσεις (MIND YOUR BODY), ψηφιακές υπηρεσίες υγείας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), έλεγχος γλαυκώματος (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας), αιμοδοσία, δημιουργικές δράσεις για παιδιά, δράσεις διατροφικής εκπαίδευσης.

Απόγευμα (18:00–21:00)

Ανθρωπομετρήσεις, ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, δημιουργικές δράσεις, ομιλία για τη χρήση μάσκας (18:30), συμβουλευτική ογκολογικών ασθενών.

19:30: Εγκαίνια της διοργάνωσης με μουσική πλαισίωση από τον DJ Γιάννη Καλλιμάνη.

Παρασκευή 24 Απριλίου

Πρωί (09:00–14:00)

Δραστηριότητες μαθητών, δράσεις άσκησης και ευεξίας, διατροφική ενημέρωση, γαστρονομικές παρουσιάσεις, έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας & Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας), αιμοδοσία, μετρήσεις σακχάρου, δράσεις γηριατρικής αξιολόγησης, καμπάνια κατά της παχυσαρκίας (με υποστήριξη Novo Nordisk), δράσεις για παιδιά και άτομα με αυτισμό, δράση φιλαναγνωσίας με σκύλους (Give me a Paw), αισθητηριακές δραστηριότητες, συμβουλευτική και δράσεις πρόληψης φλεβικής νόσου.

Απόγευμα (18:00–21:00)

Ανθρωπομετρήσεις, οφθαλμολογικός και καρδιολογικός έλεγχος (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας), δράσεις γηριατρικής φροντίδας, καμπάνια παχυσαρκίας, ομιλία για τον πόνο (18:30), οδοντιατρική συμβουλευτική.

19:00: Zumba για το κοινό.

20:00: Παραδοσιακοί χοροί από το παιδικό τμήμα της Ι.Λ.Ε.Λ. «Αλησμόνητες Πατρίδες».

21:00–23:00: Συναυλία FOR WOMEN | Αγγελική Τουμπανάκη 5tet.

Σάββατο 25 Απριλίου

Πρωί (09:00–14:00)

Ανθρωπομετρήσεις και διατροφική ενημέρωση (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας, ενημέρωση για ζητήματα βιοηθικής, αιμοδοσία, καμπάνια παχυσαρκίας, δράσεις για παιδιά, ενημέρωση από παιδιάτρους, εκπαίδευση για αντιμετώπιση πνιγμονής (Ερυθρός Σταυρός), δράσεις πρόληψης φλεβικής νόσου.

Απόγευμα (18:00–21:00)

Ανθρωπομετρήσεις και καμπάνια παχυσαρκίας.

18:30: Δρώμενο «Μιλώ με το σώμα».

19:00: Χορευτική παράσταση από το IndepenDance Studio.

20:00: Συναυλία με το συγκρότημα «Τέσσερα Τέταρτα 4/4».

21:30–23:30: Festival Party στο πλαίσιο του FOR WOMEN Artivism Festival.

Κυριακή 26 Απριλίου

Πρωί

Διεξαγωγή του 4ου Αγώνα Δρόμου Run For Autism Larissa 2026.

10:00–14:00: Δημιουργικές δράσεις για το κοινό.

12:00–14:30: Τελετή λήξης του 3ου FOR WOMEN Artivism Festival.

Απόγευμα (18:00–21:00)

Δημιουργικές δράσεις, ομιλία για τα δικαιώματα ληπτών υπηρεσιών υγείας (18:30), συμβουλευτική υποστήριξη.

19:00: Ολοκλήρωση της διοργάνωσης με εορταστική εκδήλωση και DJ set στην Κεντρική Πλατεία.

Η είσοδος σε όλες τις δράσεις είναι ελεύθερη για το κοινό.