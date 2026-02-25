Mαθητές πρόσφεραν τρόφιμα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Λάρισας

Σημαντική ποσότητα τροφίμων προσέφεραν οι μαθητές της ΣΤ1 τάξης του 6ο Δημοτικού Σχολείου Λάρισας στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων.

Στο πλαίσιο των δράσεων εθελοντισμού οι μαθητές με τα χρήματα τα οποία συγκέντρωσαν από το χριστουγεννιάτικο μπαζάρ που πραγματοποιήθηκε στις γιορτές καθώς και από την έκδοση της εφημερίδας τους αγόρασαν τρόφιμα για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Τα προϊόντα παρέδωσαν οι μαθητές της ΣΤ1 τάξης οι οποίοι επισκέφθηκαν το Κοινωνικό Παντοπωλείο , ξεναγήθηκαν στο χώρο και ενημερώθηκαν από τα στελέχη της Δομής για το ρόλο και τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου στην τοπική κοινωνία καθώς και τις έννοιες του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπο. Τους μαθητές συνόδευσαν οι εκπαιδευτικοί κ. κ. Μίτιλη Βασιλική και Τσινίδου Μακρίνα.

Το παρών έδωσε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας κα Γούλα Ευρυδίκη η οποία ευχαρίστησε εκπαιδευτικούς και μαθητές για την πρωτοβουλία αυτή.

Υπενθυμίζεται ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων, αποτελεί μια δομή συγχρηματοδοτούμενη απευθείας από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027», ενώ παρέχει επισιτιστική και υλική βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή, μπορούν να επικοινωνούν με το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο τηλέφωνο 2410255876 ή να επισκέπτονται τα γραφεία της Δομής, στη διεύθυνση Μανωλάκη 9 – 11 (εντός στοάς).