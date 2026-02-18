Mαθητές του Πρότυπου Γυμνασίου Λάρισας στον Ν. Ζέρβα

Ο Αν. Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, κ. Νικόλαος Ζέρβας δέχτηκε σήμερα στο Γραφείο του μαθητές/τριες της Α΄ τάξης του Πρότυπου Γυμνασίου Λάρισας με τη συνοδεία της υπεύθυνης εκπαιδευτικού φυσικής αγωγής κ. Π. Ξενοπούλου, στο πλαίσιο δράσης που εκπονούν σχετικά με τα οφέλη της άσκησης και της φυσικής κατάστασης στην υγεία και τη ζωή του ανθρώπου.

Τα παιδιά με αξιέπαινη ωριμότητα, για την ηλικία τους, παρουσίασαν στον Διευθυντή Εκπαίδευσης τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η ενασχόληση και η έρευνά τους για το θέμα. Τα συμπεράσματά τους αυτά, μάλιστα, τα συμπεριέλαβαν σε ένα καλαίσθητο και περιεκτικό φυλλάδιο που μοίρασαν στον Δ/ντή και το προσωπικό της Διεύθυνσης. Στόχος τους, δε, είναι να το επικοινωνήσουν σε όσο το δυνατόν περισσότερους μπορούν, προσφέροντας ένα κίνητρο για άσκηση – δώρο ζωής στους συνανθρώπους τους.

Ο κ. Ζέρβας επιδοκίμασε αυτή τους την πρωτοβουλία και συνέχαιρε τους/τις μαθητές/τριες και την εκπαιδευτικό για τη δράση. Τόνισε και ο ίδιος τη σημασία της άσκησης και της σωστής διατροφής για την σωματική, πνευματική και ψυχική υγεία του ανθρώπου, με προεκτάσεις στην ευημερία και παραγωγικότητα του κοινωνικού συνόλου, καθώς και στην αποσυμφόρηση της πίεσης στο Σύστημα Υγείας.

Επεσήμανε, επίσης, το ιδιαίτερο κέρδος από αυτή τους την ενασχόληση, που δεν είναι άλλο από την ανάπτυξη αισθήματος ενεργής συμμετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι, ως ενεργοί πολίτες. Τέλος τους ευχήθηκε να συνεχίσουν να επιδεικνύουν τον ίδιο ζήλο σε όλους τους τομείς της μαθητικής τους ζωής, προσόν που θα τους διασφαλίσει την καλή συνέχεια και πρόοδο.