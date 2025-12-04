Mαθητές του 1ου Γυμνασίου Τυρνάβου στο Στρατιωτικό Κτηνιατρικό Μουσείο

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας εκφράζει τη χαρά της για την επίσκεψη των μαθητών του 1ου Γυμνασίου Τυρνάβου στο Στρατιωτικό Κτηνιατρικό Μουσείο.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, κ. Νικόλαος Ζέρβας, στις 10/10/2025 συναντήθηκε με τον Διοικητή του Στρατιωτικού Κτηνιατρικού Μουσείου Λάρισας, κ. Αστέριο Μπάκαβο, σε μια εθιμοτυπική επίσκεψη, όπου ενημερώθηκε για τη σημασία του Μουσείου στη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και της ιστορικής μνήμης. Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκε η συνεργασία για εκπαιδευτικές δράσεις, σχολικές επισκέψεις και παρουσιάσεις που θα φέρουν τους μαθητές σε επαφή με την ιστορία, τις αξίες και την κοινωνική προσφορά.

Στην πράξη, αυτή η συνεργασία έγινε ορατή με την πρόσφατη επίσκεψη μαθητών του 1ου Γυμνασίου Τυρνάβου στο Στρατιωτικό Κτηνιατρικό Μουσείο Λάρισας στις 28 Νοεμβρίου 2025, συνοδευόμενων από τον Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς τους.

Κατά την άφιξή τους, τους υποδέχθηκε ο Διευθυντής του Μουσείου, Υπολοχαγός (ΠΖ) κ. Μπάκαβος Αστέριος, ο οποίος πραγματοποίησε ξενάγηση στους χώρους του Μουσείου. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την ιστορία του αλόγου και τη διαχρονική σύνδεσή του με την πόλη της Λάρισας αλλά και τον Ελληνικό Στρατό, γνωρίζοντας σημαντικές πτυχές της στρατιωτικής κτηνιατρικής παράδοσης.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε εντυπωσιακή επίδειξη από τον Υποδιοικητή του «ΚΕΝΟΚ», Γενικό Αρχικτηνίατρο κ. Ταπέ Δημήτριο, ο οποίος παρουσίασε τον τρόπο εκπαίδευσης των στρατιωτικών σκύλων, κερδίζοντας τον ενθουσιασμό και τον θαυμασμό των μαθητών.

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης, ο Διοικητής της VI Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού, Ταξίαρχος κ. Ζησέκας Γεώργιος, απένειμε τιμητική πλακέτα με το έμβλημα της Ταξιαρχίας στον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, κ. Νικόλαο Ζέρβα, ως ένδειξη αναγνώρισης και συνεργασίας.

Τέλος, ο Υπολοχαγός κ. Μπάκαβος απένειμε στην μαθήτρια της Α’ Γυμνασίου, Τόλη Αντωνία, το έμβλημα της Ταξιαρχίας, ως τιμητική διάκριση για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Taekwondo.