Mαθητευόμενοι του 1ου ΕΠΑΛ επισκέφθηκαν το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τυρνάβου

Στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης του προγράμματος Μαθητείας Ι’ Φάσης, οι μαθητευόμενοι των ειδικοτήτων «Βοηθός Νοσηλευτή» και «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής» του 1ου ΕΠΑΛ Τυρνάβου πραγματοποίησαν διδακτική επίσκεψη στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τυρνάβου.

Η επίσκεψη είχε ως στόχο την ενημέρωση των μαθητευόμενων για τον ρόλο και το έργο των κοινωνικών δομών της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και για τις υπηρεσίες που παρέχονται σε πολίτες κι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Τυρνάβου παρουσίασαν τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούνται, ενώ ακολούθησε γόνιμος διάλογος με τους μαθητευόμενους, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα και να ενημερωθούν για θέματα κοινωνικής μέριμνας και υποστήριξης.

Η συγκεκριμένη δράση αποτέλεσε μια πολύτιμη εκπαιδευτική εμπειρία, καθώς συνέδεσε τη μαθησιακή διαδικασία με την κοινωνική πραγματικότητα. Το ΕΠΑΛ Τυρνάβου συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις που προάγουν τον θεσμό της Μαθητείας, ως ένα σύγχρονο εργαλείο σύνδεσης της εκπαίδευσης με την κοινωνία και τον επαγγελματικό χώρο.