Mαθητική εκδήλωση για την ημέρα κατά της βίας στο σχολείο στη Λάρισα

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και η Ομάδα Δράσης της για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού (Ε.ΒΙ.Ε.), σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου, τον Δήμο Λαρισαίων και το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνει τη μαθητική εκδήλωση με τίτλο: «Όλοι μαζί μια αγκαλιά, λέμε στη βία “μακριά”», την Παρασκευή 6/3/2026 και ώρες10:00 π.μ.-12:00 μ.

Η εκδήλωση υλοποιείται με βάση τη με αρ. πρωτ. Φ1/22270/ΓΔ4/24-02-2026 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., με θέμα: «Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο» (6η Μαρτίου) και έχει ως στόχο να ευαισθητοποιηθεί η τοπική κοινωνία συνολικά και να περάσει παντού το μήνυμα της ευθύνης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κάθε μορφής και του εκφοβισμού εντός της σχολικής κοινότητας, αλλά και στην κοινωνία.

Στην ανωτέρω δράση θα συμμετάσχουν εκατοντάδες μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Λάρισας, οι οποίοι/ες με τη συνοδεία εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων θα συγκεντρωθούν στην Πλατεία Νομαρχίας στις 10:00 π.μ. και θα κατευθυνθούν διά μέσου των οδών Παπαναστασίου, Κύπρου και Ασκληπιού, στην Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου (Ταχυδρομείου), όπου θα παρουσιάσουν δρώμενα, τραγούδια, ποιήματα και εικαστικά έργα, με θέμα τη φιλία, τη συμφιλίωση και την εξάλειψη της βίας.

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, κ. Καραγιώργου Αικατερίνη, προσκαλεί στη γεμάτη συμβολισμό μαθητική εκδήλωση τους γονείς/κηδεμόνες, αλλά και τους πολίτες της Λάρισας, προκειμένου να χειροκροτήσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες, και να εκφραστεί συλλογικά και πάνδημα το μήνυμα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και εκφοβισμού.