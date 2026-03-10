Mαθητικός καλλιτεχνικός διαγωνισμός για τα 40 χρόνια λειτουργίας του Ελεύθερου Εργαστηρίου

Η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας διοργανώνει Μαθητικό Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό στο πλαίσιο του εορτασμού των 40 χρόνων λειτουργίας του Ελεύθερου Εργαστηρίου Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού όλων των σχολείων της Δ.Π.Ε. Λάρισας, με θέμα: «40 Χρόνια Ελεύθερο Εργαστήρι: Τα δικά μας “Ιδανικά Πλάσματα”».

Κάθε Δημοτικό Σχολείο μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό με ατομικές συμμετοχές των μαθητών του με έργα ζωγραφικά ή κολλάζ ή μεικτής τεχνικής.

Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε έξι ηλικιακές κατηγορίες:

1. Κατηγορία Α΄: Μαθητές Α΄ Δημοτικού.

2. Κατηγορία Β΄: Μαθητές Β΄ Δημοτικού.

3. Κατηγορία Γ΄: Μαθητές Γ΄ Δημοτικού.

4. Κατηγορία Δ΄: Μαθητές Δ΄ Δημοτικού.

5. Κατηγορία Ε΄: Μαθητές Ε΄ Δημοτικού.

6. Κατηγορία ΣΤ΄: Μαθητές ΣΤ΄ Δημοτικού

Λεπτομέρειες για τους όρους και τις προϋποθέσεις του Διαγωνισμού περιλαμβάνονται στο σχετικό έγγραφο που έχει αποσταλεί σε όλες τις σχολικές μονάδες της Δ.Π.Ε. Λάρισας από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας.

Προθεσμία παράδοσης των έργων: Παρασκευή 3 Απριλίου 2026 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Το τελικό προϊόν που θα προκύψει από τους μαθητές/τριες των Δημοτικών Σχολείων θα αποστέλλεται από το σχολείο ταχυδρομικώς (με τελική ημερομηνία 4/4/2026) στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, Γ. Παπανδρέου 2, 41334, Λάρισα.

Πληροφορίες: papoutsi@katsigrasmuseum.gr

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διαγωνισμός εντάσσεται σε μια ευρύτερη σειρά δράσεων που διοργανώνει η Πινακοθήκη για τον εορτασμό των 40 χρόνων λειτουργίας του Ελεύθερου Εργαστηρίου, με γενικό τίτλο «1986–2026: 40 χρόνια Ελεύθερο Εργαστήρι», και είναι αφιερωμένος στη μνήμη της αείμνηστης Ειρήνης Κατσίγρα, κόρης του δωρητή, καθώς φέτος συμπληρώνονται 20 χρόνια από τον θάνατό της.