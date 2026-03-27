Mεγάλη η συμμετοχή στον “5ο Μυρμιδόνων Αθλο” – Την Κυριακή ο αγώνας στα Φάρσαλα

Ιδιαίτερα αυξημένο είναι το ενδιαφέρον των δρομέων για τον «5o Μυρμιδόνων Άθλο», που επιστρέφει δυναμικά την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 στα Φάρσαλα, συγκεντρώνοντας συμμετοχές από όλη την Ελλάδα και επιβεβαιώνοντας τον χαρακτήρα της διοργάνωσης ως ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα αθλητικά γεγονότα της περιοχής.

Πρόκειται για δύο αγώνες ορεινού τρεξίματος: Τον «5ο Μυρμιδόνων Άθλο» των 21 χιλιομέτρων με +1.000 μέτρα υψομετρικής διαφοράς και τον «2ο Μυρμιδόνων mini Trail» των 10 χιλιομέτρων με +450 μέτρα.

Η εκκίνηση και ο τερματισμός θα δοθούν από την πλατεία Δημαρχείου των Φαρσάλων, στο άγαλμα του Αχιλλέα, με τον μεγάλο αγώνα να ξεκινά στις 9:00 το πρωί και τον μικρό στις 9:15. Οι διαδρομές κινούνται τόσο μέσα στην πόλη όσο και στο αλσύλλιο της περιοχής, περνώντας από σηματοδοτημένα μονοπάτια, δασικούς δρόμους και σημεία φυσικού και ιστορικού ενδιαφέροντος.

Η διοργάνωση έχει εξελιχθεί σε σταθερό σημείο αναφοράς για τους φίλους του ορεινού τρεξίματος, ενώ η διαδρομή των 10 χιλιομέτρων προσελκύει και όσους θέλουν να δοκιμάσουν την εμπειρία χωρίς να επιλέξουν τη μεγαλύτερη απόσταση. Το όριο συμμετοχών έχει τεθεί στους 300 αθλητές, γεγονός που, σε συνδυασμό με τη μεγάλη ζήτηση, καταδεικνύει την απήχηση της διοργάνωσης.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πλήρες πακέτο αγώνα, που περιλαμβάνει αριθμό συμμετοχής, chip χρονομέτρησης, τεχνικό t-shirt, αναμνηστικό μετάλλιο και βεβαίωση συμμετοχής, ενώ θα υπάρχει συνεχής υποστήριξη με νερό, ηλεκτρολύτες και μικρογεύματα. Παράλληλα, η ασφάλεια καλύπτεται με την παρουσία έμπειρου συνοδού που θα ακολουθεί τον τελευταίο δρομέα, καθώς και με πλήρη ιατρική και αστυνομική υποστήριξη.

Η παραλαβή των αριθμών θα γίνει το Σάββατο 28 Μαρτίου το απόγευμα, αλλά και το πρωί της Κυριακής πριν την εκκίνηση. Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο Φαρσάλων ή στην οργανωτική επιτροπή του αγώνα.

Τον αγώνα διοργανώνει ο Δήμος Φαρσάλων, σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού – Υπεραποστάσεων, τον Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων Νομού Λάρισας και τη Running Team Farsala.