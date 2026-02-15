Mεγάλη προσέλευση μαθητών και γονέων στην “Ημέρα καριέρας” στο κλειστό της Νεάπολης

Mαθητές, γονείς, και εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, αλλά και τις προτιμήσεις της επονομαζόμενης γενιάς Gen Z της Λάρισας, το πρωί της Κυριακής στο Κλειστό Γυμναστήριο της Νεάπολης

“Οι Λαρισαίοι πρέπει να ακούσουν τις ανάγκες της Generation Z, της γενιάς που πρόκειται να πάρει το μέλλον στα χέρια της”, ανέφερε ο αντιδήμαρχος Παιδείας του δήμου Λαρισαίων Χρήστος Αγορίτσας συνοψίζοντας την ουσία της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε το βροχερό πρωινό της Κυριακής όπου

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει τη δωρεάν διάθεση 2.000 ψυχομετρικών τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων Horizon, εξειδικευμένο webinar διαχείρισης χρόνου και στοχοθεσίας, καθώς και τη διεξαγωγή έρευνας για την αποτύπωση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων των μαθητών. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον οργανισμό «Orientum – Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας», προσφέροντας σύγχρονα εργαλεία σχεδιασμού σπουδών και σταδιοδρομίας.

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, Νίκος Ζέρβας, σημείωσε πως «εκατοντάδες νέοι μαθητές πραγματοποίησαν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού και είναι στρατηγική προτεραιότητά μας ο επαγγελματικός προσανατολισμός».

kosmoslarissa.gr