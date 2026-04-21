Mεγάλη συμμετοχή στον 4ο αγώνα δρόμου”Run for Autism Larissa 2026″

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές για τον 4ο Αγώνα Δρόμου «Run for Autism Larissa 2026» ολοκληρώνονται τα μεσάνυχτα της Τρίτης 21 Απριλίου.

Ωστόσο, θα υπάρξει η δυνατότητα δηλώσεων συμμετοχής αύριο, Τετάρτη, έως και το Σάββατο, στα γραφεία του Συλλόγου, στην οδό Πατρόκλου 8, καθώς και στο περίπτερο του Συλλόγου στην Κεντρική Πλατεία, στο πλαίσιο της δράσης «Μαζί μια αγκαλιά», που διοργανώνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας.

Ο 4ος Αγώνας Δρόμου Run for Autism έρχεται την Κυριακή 26 Απριλίου να ενώσει ανθρώπους όλων των ηλικιών σε έναν αγώνα με βαθύ κοινωνικό αποτύπωμα, αφιερωμένο στη συμπερίληψη και την αποδοχή των ατόμων με αυτισμό.

Η Κεντρική πλατεία Λάρισας γίνεται το επίκεντρο μιας μεγάλης γιορτής ζωής, συμμετοχής και προσφοράς.

Η καρδιά της πόλης χτυπά δυνατά μέσα από τον αθλητισμό και την αλληλεγγύη, καλώντας μας να τρέξουμε, να περπατήσουμε και να σταθούμε δίπλα σε έναν σκοπό που αφορά όλους μας. Κάθε βήμα είναι μια δήλωση στήριξης, κάθε συμμετοχή μια πράξη ουσιαστικής αποδοχής.

Τα έσοδα της διοργάνωσης θα διατεθούν για την ενίσχυση των δράσεων του Συλλόγου Αυτισμού Λάρισας.

Ο αγώνας πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Λαρισαίων, του ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας – “Μαζί μια αγκαλιά” με την υποστήριξη των : Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Λαρισαίων, Σύλλογος «ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ», Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Ν. Λάρισας, Σύλλογος Βετεράνων Αθλητών Στίβου Ν. Λάρισας, Σύλλογος Δρομέων Φαλάνης, Mamali Trail Run, Pourlia Trail, ΠΕΠΦΑ Ν. Λάρισας, ΚΟΙΝΣΕΠ Αθλοτεχνίες, Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Θεσσαλίας, ΕΟΔΥΑ, Ποδηλατικός Αθλητικός Σύλλογος Πηνειός, Τμήμα Τροχαίας Λάρισας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας.

Διαδρομές και συμμετοχές

Αγώνας 1 χλμ → 5€

Αγώνας 5 χλμ → 10€

Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) → Δωρεάν συμμετοχή

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στα γραφεία του Συλλόγου Πατρόκλου 8 :

Τετάρτη 11 π.μ. – 1 μ.μ. και 6 μ.μ. – 8 μ.μ.

Πέμπτη 1 μ.μ. – 9 μ.μ.

Παρασκευή 9 π.μ. – 9 μ.μ

Σάββατο 10 π.μ. – 5 μ.μ.

Στο περίπτερο του Συλλόγου Αυτισμού Λάρισα στην Κεντρική πλατεία

Τετάρτη, Πέμπτη , Παρασκευή και Σάββατο 10 π.μ. – 2 μ.μ. & 5 μ.μ. – 9 μ.μ.

Οι συμμετέχοντες θα παραλαμβάνουν τον αριθμό συμμετοχής τους και το απαραίτητο υλικό για τον αγώνα από τα γραφεία του Συλλόγου, Πατρόκλου 8, την Πέμπτη 23 από τη 1 μ.μ. – 9 μ.μ., την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Απριλίου από τις 10 π.μ. έως τις 5 μ.μ.