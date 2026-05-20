Mε επιτυχία η ημερίδα για τον στρατηγό Στέφανο Σαράφη στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16 Μαΐου 2026, στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Λάρισας, ημερίδα με θέμα «Η ζωή και η δράση του στρατηγού Στέφανου Σαράφη», που διοργάνωσε ο Σύλλογος Φίλων του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας, σε συνεργασία με το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη σημαντική δωρεά των προσωπικών αντικειμένων του στρατηγού Στέφανου Σαράφη στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Λάρισας και εντάχθηκε συμβολικά στο πνεύμα των εκδηλώσεων για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων, αναδεικνύοντας τον ουσιαστικό ρόλο των μουσείων ως ζωντανών χώρων ιστορικής μνήμης, γνώσης και δημόσιου διαλόγου.

Η προσέλευση και το ενδιαφέρον του κοινού υπήρξε ιδιαίτερα θερμή, καθώς την εκδήλωση παρακολούθησαν, τόσο άνθρωποι της επιστημονικής κοινότητας και της εκπαίδευσης, όσο και πολίτες κάθε ηλικίας, που επιθυμούν να διατηρηθεί ζωντανή η ιστορική μνήμη της Εθνικής Αντίστασης και των πρωταγωνιστών της.

Οι εισηγήσεις και οι παρεμβάσεις ανέδειξαν πολύπλευρα την προσωπικότητα, τη δράση και την ιστορική σημασία του στρατηγού Στέφανου Σαράφη, συμβάλλοντας σε έναν γόνιμο και ουσιαστικό διάλογο γύρω από την ιστορία της Αντίστασης και της νεότερης Ελλάδας.

Η Αποστολία Παναγούλη, ιστορικός και υπεύθυνη του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας, αναφέρθηκε στη δωρεά των προσωπικών αντικειμένων του στρατηγού από τον Γιώργο Σαράφη, ανιψιό του Στέφανου Σαράφη, καθώς και στη σημασία της ένταξής τους στις συλλογές του Μουσείου.

Μέσα από βίντεο, σε επιμέλεια του δημοσιογράφου κ. Μήτση, ο Γιώργιος Σαράφης, ανιψιός του Στρατηγού, εξήγησε στο κοινό τους λόγους για τους οποίους επέλεξε το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Λάρισας για τη δωρεά των προσωπικών αντικειμένων και επίπλων του θείου του.

Η Αποστολία Καρρά, φιλόλογος, Υποδιευθύντρια του 5ου Γυμνασίου Λάρισας και Γραμματέας του Συλλόγου Φίλων του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας, διάβασε αποσπάσματα από την ομιλία του αντιστασιακού Θεσσαλού δημοσιογράφου Λάζαρου Αρσενίου στα Τρίκαλα το 2007, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από τον θάνατο του στρατηγού Στέφανου Σαράφη.

Τη ζωή, το έργο, αλλά και τις συνθήκες του ύποπτου θανάτου του στρατηγού, καθώς και τον αγώνα που ακολούθησε για την απονομή δικαιοσύνης, φώτισαν μέσα από τις εισηγήσεις τους η Λη Σαράφη, δρ Ιστορίας του Πανεπιστημίου Sussex της Βρετανίας και μικρανιψιά του στρατηγού, ο Μιχάλης Λυμπεράτος, δρ Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου και συγγραφέας, καθώς και ο Προκόπης Παπαστράτης, ομότιμος καθηγητής Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, ο οποίος συμμετείχε διαδικτυακά.

Τον συντονισμό της ημερίδας είχε η Ζωή Δεληζώνα, φιλόλογος, Διευθύντρια του 5ου Γυμνασίου Λάρισας και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Μ.Ε.Α.Λ.

Την εκδήλωση άνοιξε η πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Μ.Ε.Α.Λ.,Κατερίνα Εμμανουήλ, η οποία τόνισε ότι ο στρατηγός Στέφανος Σαράφης έζησε τη φρίκη του πολέμου, πολέμησε τον φασισμό καιυπερασπίστηκε την ειρήνη μέχρι το άδικο τέλος της ζωής του, παραμένοντας πιστόςστα συλλογικά ιδανικά, πιστός στην ανάγκη ενότητας, στην ανάγκη συσπείρωσηςτων λαϊκών δυνάμεων και στην ανάγκη δημιουργίας Μετώπου λαϊκής συσπείρωσης.

Χαιρετισμούς απηύθυναν η Μαρία Γαλλιού, χωρική Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας, ο Βασίλης Σίμος, Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Ισότητας και Πολιτισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και ο Χρήστος Αγορίτσας, Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Λαρισαίων.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρώην βουλευτής Λάρισας Γιάννης Καρυπίδης και ο επικεφαλής της Συμπαράταξης Λαρισαίων, Δημήτρης Δεληγιάννης, καθώς και εκπρόσωποι φορέων και Συλλόγων.

Η επιτυχία της ημερίδας ανέδειξε την ανάγκη συνέχισης ανάλογων πρωτοβουλιών που φέρνουν στο προσκήνιο πρόσωπα και γεγονότα της νεότερης ιστορίας μας, ενισχύοντας τη συλλογική μνήμη και τον δημόσιο ιστορικό διάλογο.

Στο τέλος της ημερίδας ο Σύλλογος Φ.Μ.Ε.Α.Λ έδωσαν αναμνηστικά δώρα στους ομιλητές και δώρισαν τιμητική πλακέτα στον δωρητή Γεώργιο Σαράφη.