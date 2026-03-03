Mε επιτυχία η πρώτη φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας στη Λάρισα

Mε επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 η πρώτη (1η) Φάση του 22ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας 2026 της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων, για τους μαθητές Α΄- Β΄- Γ΄ τάξης των Γενικών Λυκείων της χώρας.

Για τις ανάγκες διεξαγωγής του διαγωνισμού, ορίσθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας ως εξεταστικό κέντρο το 11ο Γενικό Λύκειο Λάρισας και επιτροπή με πρόεδρο την καθηγήτρια Βιολογίας του 11ου ΓΕΛ κα Όλγα Μπολτσή.

Στο διαγωνισμό, συμμετείχαν συνολικά μαθητές της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης από 22 Γενικά Λύκεια της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

O Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας (ΠΔΒ), που διεξάγεται σε σύνδεση με τη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας (International Biology Olympiad – IBO), έχει ως σκοπό την επιλογή και την ανάδειξη ταλαντούχων μαθητών/τριών της χώρας που ενδιαφέρονται και ασχολούνται με τη Βιολογία. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες να δοκιμάσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, αλλά και να συμμετάσχουν στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Βιολογίας.

Οι τέσσερις (4) μαθητές/τριες με τις υψηλότερες επιδόσεις στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας (ΠΔΒ) θα συμμετάσχουν στην 37η Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας (IBO), όπου θα αποκτήσουν μια εξαιρετική εμπειρία με την επαφή τους με ομοίως διακριθέντες/είσες μαθητές/τριες από 70 (περίπου) χώρες και σε περίπτωση που διακριθούν με πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο αντίστοιχα) αποκτούν τη δυνατότητα εγγραφής σε Πανεπιστημιακά τμήματα.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν στη Διεύθυνση του 11ου Γενικού Λυκείου Λάρισας και τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην Επιτροπή και στις Επιτηρήσεις, καθώς και σε όλους όσους βοήθησαν για την ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού.