Mε επιτυχία τα διαδραστικό εργαστήριο για τον Γερμανικό κινηματογράφο

Με επιτυχία και με την συμμετοχή παιδιών, εφήβων, εκπαιδευτικών και φίλων του κινηματογράφου, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας, το διαδραστικό εργαστήριο «Σινεφίλ… στα Γερμανικά: Γερμανικός Κινηματογράφος για Όλους», μια δράση αφιερωμένη στον γερμανικό κινηματογράφο και στη δύναμη του πολιτισμού ως μέσου μάθησης και διαλόγου.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Αντιδημαρχία Παιδείας του Δήμου Λαρισαίων, στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου των Πολιτών και της «Λάρισα – Πόλη που Μαθαίνει», σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, την ΑΚΤΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΜΚΕ, το Γενικό Προξενείο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, την Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕΚΑΠΕΓΕ) και την Τοπική Επιτροπή Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Ν. Λάρισας

Η δράση προσέλκυσε παιδιά, εφήβους, εκπαιδευτικούς και φίλους του κινηματογράφου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δύο ταινίες με διαφορετική θεματολογία αλλά κοινό άξονα την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, της έκφρασης και της κοινωνικής ευαισθητοποίησης.Η παιδική ταινία «Οι Πιπεράτοι και ο Θησαυρός της Βαθιάς Θάλασσας» μετέφερε μικρούς και μεγάλους σε μια περιπέτεια γεμάτη δράση, φιλία και οικολογικά μηνύματα, ενώ μετά την προβολή ακολούθησε διαδραστική δραστηριότητα για τα παιδιά στο φουαγιέ του χώρου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και η προβολή της ταινίας «Χόρεψε με την Καρδιά σου» (Into the Beat), η οποία ανέδειξε ζητήματα που αφορούν την εφηβεία, την προσωπική ταυτότητα, την ανάγκη για αυτοέκφραση και τη διεκδίκηση των προσωπικών ονείρων. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση με το κοινό και τη συμμετοχή της ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας κας Ολυμπίας Καλαμπαλίκη, η οποία συνέβαλε ουσιαστικά στην εμβάθυνση των θεμάτων που ανέδειξε η ταινία.

Η θερμή ανταπόκριση του κοινού επιβεβαίωσε τη σημασία παρόμοιων πρωτοβουλιών που συνδέουν τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, δημιουργώντας ανοιχτούς χώρους επικοινωνίας, συμμετοχής και δημιουργικής έκφρασης για όλους.