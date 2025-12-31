Mε μέλη της “Συμπαράταξης” ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας Χρήστος Γιακουβής συναντήθηκε τη Δευτέρα 29-12-2025 με τον επικεφαλής Δημήτρη Δεληγιάννη και τα μέλη της Δημοτικής ομάδας «Συμπαράταξη Λαρισαίων» Μάκη Γιαννακόπουλο, Ντίνο Διαμάντο, Παναγιώτη Νταή, Γεώργιο Σούλτη και Μιχάλη Τολίκα.

Ο Πρόεδρος Χρήστος Γιακουβής ενημέρωσε τον επικεφαλής και τα μέλη της Δημοτικής ομάδας για τα ζητήματα της επιχειρηματικότητας που άπτονται της αρμοδιότητας του Δήμου.

Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στα αυξημένα δημοτικά τέλη που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις σε μία περίοδο που η επιχειρηματικότητα πλήττεται, στο ΣΒΑΚ και στα προβλήματα που συνεπάγεται η εφαρμογή του, στο ζήτημα της ελεγχόμενης στάθμευσης τόσο στο κέντρο όσο και στις υπόλοιπες ζώνες αλλά και στα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή δυστυχημάτων -ιδιαίτερα στους μεγάλους οδικούς άξονες στην είσοδο της πόλης μας.

Συγκεκριμένα όσον αφορά στην οδό Βόλου συζητήθηκε η ανάγκη κατασκευής περιφερειακής οδού για την εκτροπή της κίνησης των φορτηγών. Τέλος, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στις δράσεις του Επιμελητηρίου για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη της Λάρισας ως προορισμό.

Οι εκπρόσωποι της δημοτικής ομάδας εξέθεσαν με τη σειρά τους τις θέσεις της παράταξης για το ζήτημα του προϋπολογισμού και ειδικά το σκέλος που αφορά στα αυξημένα δημοτικά τέλη, τονίζοντας την ανάγκη επαναφοράς τους στα επίπεδα προ των αυξήσεων του 2025. Δήλωσαν ρητά τη στήριξή τους στις επιχειρήσεις της πόλης και στο έργο της Διοίκησης του Επιμελητηρίου καθώς και την πρόθεσή τους για αγαστή συνεργασία με τον Φορέα μας.