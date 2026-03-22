Mε μεγάλη συμμετοχή ο 7ος Κραυξίδειος Αγώνας Δρόμου στον Κραννώνα (φωτο)

Με μεγάλη επιτυχία και μαζική συμμετοχή αθλητών, αθλητριών και παιδιών, περισσότερων από κάθε προηγούμενη χρονιά, πραγματοποιήθηκε ο 7ος Κραυξίδειος Αγώνας Δρόμου στον Κραννώνα του Δήμου Κιλελέρ.

Εκατοντάδες αθλητές έτρεξαν για καλό σκοπό αφού όλα τα έσοδα του αγώνα δόθηκαν για τους σκοπούς και τις δράσεις της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας – Παράρτημα Λάρισας.

Τρεις διαδρομές έτρεξαν οι διαγωνιζόμενοι. Η διαδρομή των 14 χλμ είναι κυκλική και οι αθλητές πέρασαν μέσα από το μοναδικό αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Κραννώνας. Επίσης πραγματοποιήθηκαν δυο παράλληλες διαδρομές 5 χλμ και 1000 μέτρων για παιδιά.

Ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για το όλο εγχείρημα και τόνισε ο δήμος Κιλελέρ και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Αθλητισμού θα είναι πάντοτε αρωγοί σε τέτοιες εκδηλώσεις.

«Ο Κραυξίδειος Αγώνας Δρόμου κοινοποιεί το μήνυμα του «ευ αγωνίζεσθαι», αλλά και της διαρκούς αλληλεγγύης, του εθελοντισμού και προσφοράς στον πάσχοντα συνάνθρωπο» τόνισε.

Συνεχάρη τους αθλητές και τις αθλήτριες που συμμετείχαν στον αγώνα, τους διοργανωτές της εκδήλωσης, ιδιαίτερα την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Τοπική Κοινότητα και το Σύλλογο Γυναικών Κραννώνα, τους εθελοντές και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία του αγώνα.

Στάθηκε ιδιαίτερα στο φιλανθρωπικό σκέλος της εκδήλωσης τονίζοντας ότι όλα τα χρήματα από το συγκεκριμένο αγώνα θα διατεθούν στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία – Παράρτημα Λάρισας.

Μετά το πέρας του αγώνα ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κραννώνα Κώστας Τσιαγκλάνης τίμησε με αναμνηστική πλακέτα την Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλίας Μαρία Γαλλιού και τον Δήμαρχο Κιλελέρ Θανάση Νασιακόπουλο, μεταξύ άλλων, για το αυξημένο ενδιαφέρον και την έμπρακτη στήριξη τους στη διοργάνωση του αγώνα δρόμου.

Τον 7ο Κραυξίδειο Αγώνα δρόμου συνδιοργάνωσαν, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Δήμος Κιλελέρ, η Τοπική Κοινότητα Κραννώνα, ο Σύλλογος Γυναικών Κραννώνα και ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Ν. Λάρισας.

Για την ιστορία οι 3 πρώτοι νικητές του 7ου Κραυξίδειου Αγώνα Δρόμου ήταν οι εξής:

-Νικητές στα 14 χλμ

Νικόλαος Γκουτζουρέλας

Κωνσταντίνος Ζούμας

Αθανάσιος Μασγάνης

-Νικήτριες στα 14 χλμ

Ουρανία Καραμανώλη

Θωμαή Κατσιαρίμπα

Αθηνά Μπόνια

-Νικητές στα 5χλμ

Θωμάς Φούκης

Απόστολος Κουτσουμπές

Αλέξης Αρετόπουλος

-Νικήτριες στα 5 χλμ

Εμμανουηλία Δίχρη

Αθηνά Τράικου

Τζούλη Μπούρα

-Νικητές στα 1000 μέτρα

Δημήτριος Στύλος

Δημήτριος Αγορογιάννης

Γρηγόριος Σταυροθεόδωρος

-Νικήτριες στα 1000 μέτρα

Χρυσή Κουτσιαλή

Ελένη Στύλου

Ελεάνα Αγορογιάννη