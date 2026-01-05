Mε τη Γενική Γραμματέα Συντονισμού της Κυβέρνησης ο δήμαρχος Φαρσάλων

Τη Γενική Γραμματέα Συντονισμού της Κυβέρνησης κ. Εύη Δραμαλιώτη συνάντησε στο γραφείο του χθες Σάββατο, ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου.Στη συνάντηση συμμετείχαν οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Σοφία Χατζηπλή και Νίκος Γκατζόγιας, καθώς και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Μανταλιάς.

Η ατζέντα περιελάμβανε μια σειρά σημαντικών ζητημάτων αναπτυξιακού χαρακτήρα της περιοχής

Η κ. Δραμαλιωτη εξέφρασε την ικανοποίηση της για το εξαιρετικό κλίμα της συζήτησης και δεσμεύτηκε για την συνέχεια της συνεργασίας στη βάση της ενίσχυσης της τοπικής ανάπτυξης και των ανθρώπων που κατοικούν κι εργάζονται στην περιοχή.

Από την πλευρά του, μετά το πέρας της συνάντησης, ο Δήμαρχος κ. Μάκης Εσκίογλου τόνισε τα εξής: «Είχα την χαρά να υποδεχθώ στο γραφείο μου τη συντοπίτισσα Γενική Γραμματέα Συντονισμού της Κυβέρνησης κ. Εύη Δραμαλιώτη. Στο πλαίσιο της διαρκούς επαφής που διατηρούμε όλα αυτά τα χρόνια, είχαμε μία εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για ζητήματα που αφορούν την επαρχία μας. Η κ. Δραμαλιώτη αποτελεί πολύτιμο συνεργάτη του τόπου μας, για τον οποίο δείχνει έμπρακτα την αγάπη και το ενδιαφέρον της. Και τέτοιους ανθρώπους τους έχουν ανάγκη τα Φάρσαλα στην προσπάθεια να δημιουργήσουν συνθήκες ανάπτυξης για το μέλλον».