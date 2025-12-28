Mε τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών ο Μανώλης για κρίσιμα έργα στον Δήμο Τεμπών

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Αθήνα μεταξύ του Δημάρχου Τεμπών κ. Γιώργου Μανώλη και του Γενικού Γραμματέα Υποδομών κ. Δημητρίου Αναγνώπουλου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν διεξοδικά ζητήματα που αφορούν την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν από το ακραίο καιρικό φαινόμενο «Daniel» στον Δήμο Τεμπών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη άμεσων και ουσιαστικών παρεμβάσεων για την αποκατάσταση των υποδομών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, τέθηκαν αναλυτικά τα θέματα που αφορούν τις γέφυρες Αγίας Παρασκευής και Παλαιοπύργου, οι οποίες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και χρήζουν άμεσης αποκατάστασης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής μετακίνηση των κατοίκων και η ομαλή λειτουργία της τοπικής οικονομίας.

Παράλληλα, συζητήθηκε η αναγκαιότητα να ξεκινήσει επιτέλους η κατασκευή του φράγματος στη θέση «Λιβαδότοπος Πουρναρίου – Αμπελακίων», ένα έργο κομβικής σημασίας για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και τη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Τεμπών.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, με κοινή δέσμευση για συνεχή συνεργασία και προώθηση των απαραίτητων ενεργειών για την υλοποίηση των έργων.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κ. Αναγνώπουλος δήλωσε:

«Η αποκατάσταση των ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα και η θωράκιση των υποδομών αποτελούν προτεραιότητα για το Υπουργείο Υποδομών. Σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, προχωρούμε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των απαραίτητων έργων, ώστε οι περιοχές που επλήγησαν, όπως ο Δήμος Τεμπών, να αποκτήσουν ανθεκτικές και σύγχρονες υποδομές.»

Ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης δήλωσε:

«Η σημερινή συνάντηση ήταν ιδιαίτερα ουσιαστική και επιβεβαιώνει τη βούληση της Πολιτείας να στηρίξει έμπρακτα τον Δήμο Τεμπών. Η αποκατάσταση των ζημιών από τον Daniel και η υλοποίηση κρίσιμων υποδομών αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για τον Δήμο Τεμπών. Η συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και τον Γενικό Γραμματέα κ. Αναγνώπουλο είναι καθοριστική, ώστε να προχωρήσουν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα τα έργα που έχει ανάγκη η περιοχή μας».