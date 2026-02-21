Mε χειροπέδες νεαρός στον Τύρναβο για βανδαλισμούς

Ενας 18χρονος στον Τύρναβο συνελήφθη για βανδαλισμούς σε 20 πινακίδες σήμανσης και σε στύλους φωτισμού.

Αναλυτικά:

Συνελήφθη, χθες (20-02-2026) το μεσημέρι στον Τύρναβο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, 18χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, κατά το χρονικό διάστημα από την 10-02-2026 έως και χθες (20-02-2026), άγνωστος προέβη στη στρέβλωση και καταστροφή -20- περίπου πινακίδων σήμανσης καθώς και στη θραύση φωτιστικών σωμάτων σε στύλους φωτισμού.

Από τη διενεργηθείσα έρευνα των αστυνομικών ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του ημεδαπού δράστη, ο οποίος συνελήφθη, στα όρια του αυτοφώρου.