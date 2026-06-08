Mια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στην εθελοντική αιμοδοσία

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, οι Υπηρεσίες Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας διοργανώνουν την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 το Blood Donors Fest 2026, μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στην εθελοντική αιμοδοσία, στην αλληλεγγύη και στην προσφορά ζωής.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Κεντρική Πλατεία Λάρισας και θα περιλαμβάνει δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας όπου θα πλαισιώνονται με μουσική δημιουργώντας ένα ευχάριστο εορταστικό κλίμα για όλους τους εθελοντές και τους παρευρισκομένους.

Οι αιμοληψίες θα πραγματοποιηθούν:

09:00-13:00 από τις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας,

17:00 έως τις 19:00 από την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Στις 19:00 θα ξεκινήσει το εορταστικό μέρος της εκδήλωσης, το οποίο θα περιλαμβάνει μουσικό πρόγραμμα και σειρά δράσεων έως τις 22:00. Συμμετέχουν το Σύγχρονο Ωδείο Λάρισας και το μουσικό συγκρότημα Sweet Feedback σε μια βραδιά αφιερωμένη στους ανθρώπους που προσφέρουν το πολυτιμότερο δώρο: το αίμα τους για τον συνάνθρωπ

Το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη είναι:

«One Drop of Humanity, Give Blood, Save Lives»

«Μία σταγόνα ανθρωπιάς. Δώσε αίμα, σώσε ζωές.»