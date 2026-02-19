Mοναδική εμπειρία υπόσχεται το φετινό Φαρσαλινό Καρναβάλι 

Με τη μεγαλύτερη συμμετοχή από κάθε άλλη χρονιά, το Φαρσαλινό Καρναβάλι επιστρέφει δριμύτερο την ερχόμενη Κυριακή 22 Φεβρουαρίου και υπόσχεται μία ξεχωριστή εμπειρία στους συμμετέχοντες. Ένας θεσμός που κάθε χρόνο μεγαλώνει, γίνεται καλύτερος και προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες από την ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων και όχι μόνο.

Για τη διοργάνωση παραχώρησαν το πρωί της Πέμπτης συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου, η αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Καρναβαλιού κ. Σοφία Χατζηπλή, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Γιάννης Βασιλείου, η φετινή βασίλισσα του Καρναβαλιού κ. Αναστασία Κόκκαλη και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής κ.κ. Ντίνος Βαρακλιώτης, Δημήτρης Πατσιούρας, Φωτεινή Πιτσιάβα, Άννα Φλωρά και Γκέλυ Ζάμπαλου.

Το φετινό Φαρσαλινό Καρναβάλι θα παρουσιάσει ο αγαπημένος κωμικός ηθοποιός Γιάννης Καπετάνιος. Η επιλογή του γνωστού καλλιτέχνη δίνει ξεχωριστό τόνο στη διοργάνωση, με έμφαση στο χιούμορ, τον ρυθμό και τη ζωντανή επικοινωνία με το κοινό.

Το φετινό θέμα είναι «Ο γύρος του κόσμου με το Φαρσαλινό Καρναβάλι» και προδιαγράφει μια φαντασμαγορική παρέλαση με χρώματα, εικόνες και αναφορές από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς του πλανήτη. Άρματα και ομάδες αναμένεται να αντλήσουν έμπνευση από διεθνή στοιχεία, δημιουργώντας ένα πολυπολιτισμικό σκηνικό γιορτής στο κέντρο της πόλης, με έντονη συμμετοχή συλλόγων, σχολείων και πολιτών.

Στην τοποθέτησή του, ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου, τόνισε μεταξύ άλλων πως «το Φαρσαλινό Καρναβάλι αποτελεί μια διοργάνωση που έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας δυναμικός και ζωντανός θεσμός για τον Δήμο Φαρσάλων και ολόκληρη την περιοχή μας.

Το φετινό μας θέμα, «ο γύρος του κόσμου με το Φαρσαλινό Καρναβάλι», υπόσχεται μια πραγματικά φαντασμαγορική εμπειρία. Την Κυριακή, το κέντρο της πόλης μας θα μεταμορφωθεί σε ένα πολύχρωμο σκηνικό γιορτής, με εικόνες, ήχους και πολιτισμικές αναφορές από κάθε γωνιά του πλανήτη. Άρματα και ομάδες θα μας ταξιδέψουν από ήπειρο σε ήπειρο, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και το μεράκι των συλλόγων, των σχολείων και των πολιτών μας.

Ιδιαίτερη τιμή για τη φετινή διοργάνωση αποτελεί η παρουσίαση της παρέλασης από τον αγαπημένο κωμικό ηθοποιό Γιάννη Καπετάνιο. Με το χιούμορ, τον ρυθμό και τη ζωντανή του επικοινωνία, είμαστε βέβαιοι ότι θα δώσει ξεχωριστό τόνο στη γιορτή και θα συμβάλει ώστε μικροί και μεγάλοι να ζήσουν μια αξέχαστη εμπειρία.

Ως Δημοτική Αρχή, στηρίζουμε έμπρακτα το Φαρσαλινό Καρναβάλι, γιατί πιστεύουμε βαθιά στη δύναμη της συμμετοχής και της συλλογικότητας. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε τη διοργάνωση να ενισχύεται, να προσελκύει ολοένα και περισσότερους επισκέπτες και να συμβάλλει ουσιαστικά στην εξωστρέφεια και την τοπική ανάπτυξη. Το καρναβάλι μας είναι μια ευκαιρία να συναντηθούμε, να διασκεδάσουμε, να αναδείξουμε τον πολιτισμό μας και να ενισχύσουμε την τοπική μας οικονομία.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Επιτροπή Καρναβαλιού, τους εθελοντές, τους συλλόγους, τα σχολεία, τους χορηγούς και όλους όσοι εργάστηκαν με αφοσίωση για να υλοποιηθεί αυτή η μεγάλη γιορτή. Χωρίς τη δική τους συμβολή, τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατό.

Καλώ όλους τους συμπολίτες μας, αλλά και τους επισκέπτες από την ευρύτερη περιοχή, να βρεθούν την Κυριακή στα Φάρσαλα και να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή τη μοναδική γιορτή χαράς και δημιουργίας. Σας περιμένουμε όλους στον «γύρο του κόσμου» που ξεκινά από τα Φάρσαλα!»

Η αντιδήμαρχος Φαρσάλων και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Καρναβαλιού κ. Σοφία Χατζηπλή, σημείωσε μεταξύ άλλων πως «η απήχηση είναι έντονη στον κόσμο, η συμμετοχή είναι κάθε μέρα και μεγαλύτερη, ακόμη και σήμερα σας κάνω γνωστό ότι ένα γκρουπ δήλωσε συμμετοχή για το καρναβάλι. Την φετινή μας έκπληξη αποτελεί ο Γιάννης Καπετάνιος, ένας γνωστός ηθοποιός σε όλους μας.

Όμως το καρναβάλι τι είναι; Είναι μέρες γιορτής, χαράς και ξεφαντώματος. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό θα πρέπει όλοι να βάλουμε τα καλά μας, τα γιορτινά μας, τα καρναβαλίστικα μας και να βρεθούμε την ερχόμενη Κυριακή, στις 22 Φλεβάρη, στο Καρναβάλι των Φαρσάλων, το οποίο ξεκινάει από τις 3:30 το μεσημέρι. Φέτος με μεγάλη χαρά υποδεχθήκαμε και τη βασίλισσά μας, μια κοπέλα νέα, φοιτήτρια, η οποία από μόνη της θέλησε, από αγάπη για τον τόπο της, να είναι η βασίλισσα του καρναβαλιού μας.

Την πρότασή της την αποδεχτήκαμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά – όλη η επιτροπή – και πιστεύω ότι από τα σχόλια που μέχρι τώρα έχουμε εισπράξει – πως θα αποτελέσει και μια έκπληξη για τον κόσμο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και κάτι άλλο, ότι οι εκδηλώσεις για το καρναβάλι μας δεν αφορούν μόνον την Κυριακή, αλλά είναι και το Σάββατο που θα έχουμε τις δράσεις των ΚΔΑΠ μαζί με το ΣΕΟ, οι οποίοι θα αναβιώσουν το έθιμο του αλευρομουτζουρώματος, παράλληλα με όμορφα πράγματα που ετοιμάζουν τα παιδιά των ΚΔΑΠ. Έχουμε προγραμματίσει και εκδηλώσεις για την Καθαρά Δευτέρα σε τρία σημεία στον τόπο μας: Στο Ναρθάκι, στο Χτούρι και στα Βρυσιά. Θα πρέπει να αγκαλιάσουμε και αυτές τις εκδηλώσεις.

Ο Δήμος μας θέλει να δείξει με αυτή του την προσπάθεια, ότι είναι κοντά σε όλους τους δημότες, μην κάνοντας διαχωρισμό ανάμεσα σε Φάρσαλα και σε χωριά. Γιατί ένας είναι ο Δήμος και είναι παντού. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της επιτροπής, με ιδιαίτερη μνεία στον νέο αντιδήμαρχό μας, τον κύριο Βασιλείου καθώς επίσης την κοινότητά μας, την κυρία Ζάμπαλου, την κυρία Φλωρά, που ήμασταν όλο το διάστημα αυτό – από τον Οκτώβριο ξεκινήσαμε για να είμαστε σήμερα εδώ – γιατί το να στήσουμε ένα καρναβάλι μπορεί να φαίνεται εύκολο, όμως έχει αρκετές δυσκολίες. Τις ξεπεράσαμε. Είμαστε εδώ με κέφι, διάθεση να περάσουμε όλοι καλά και καλούμε όλους τους Φαρσαλινούς να ανταποκριθούν για να πετύχει το καρναβάλι μας. Γιατί όπως είπαμε και πέρσι και συνεχίζουμε να το λέμε, το καρναβάλι αποτελεί για μας, για την πόλη μας, έναν θεσμό. Θέλουμε οι συμπολίτες να μείνουν εδώ. Να μείνουν στον τόπο μας, να διασκεδάσουν στον τόπο μας και να είμαστε όλοι μαζί μια παρέα. Σας περιμένουμε την Κυριακή να περάσουμε όλοι όμορφα».

Ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Γιάννης Βασιλείου, απεύθυνε μεταξύ άλλων κάλεσμα προς όλους τους Φαρσαλινούς και τις Φαρσαλινές να συμμετέχουν και ευχήθηκε καλή επιτυχία στον θεσμό που κάθε χρόνο βελτιώνεται και γίνεται καλύτερος, ενώ από την πλευρά της η βασίλισσα του Καρναβαλιού κ. Αναστασία Κόκκαλη, δήλωσε ενθουσιασμένη για τη συμμετοχή της στον θεσμό αλλά και από την ανταπόκριση των πολιτών, καλώντας άπαντες να δώσουν το παρόν την Κυριακή στην μεγάλη καρναβαλική παρέλαση.

Να σημειωθεί τέλος, πως στο πλαίσιο των Καρναβαλικών εκδηλώσεων του Δήμου Φαρσάλων το Σάββατο θα λάβει χώρα εκδήλωση στην πλατεία Δημαρχείου, από τις 11 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, όπου θα συμμετέχουν τα ΚΔΑΠ του Δήμου Φαρσάλων, ενώ παράλληλα το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού θα αναβιώσει παραδοσιακά αποκριάτικα έθιμα.

Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, η μεγάλη Καρναβαλική παρέλαση θα ξεκινήσει στις 3.30 το μεσημέρι στην οδό Λαρίσης, ενώ την Καθαρά Δευτέρα, θα λάβουν χώρα στις 11 το πρωί, τρεις παραδοσιακές εκδηλώσεις από τον Δήμο Φαρσάλων: Στην Υπέρεια στη θέση «Χτούρι», στην πλατεία των Βρυσιών και στο Ναρθάκι στη θέση «Πλατάνα».