“Mπαρμπαριά” στον Τύρναβο

Σειρά είχε ο Τύρναβος χθες το βράδυ με την Μπαρμπαριά στην κεντρική πλατεία της πόλης. Μία βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και πολύ κέφι.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τους τοπικούς συλλόγους της πόλης με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Τυρνάβου, επιβεβαιώνοντας την συνεχή προσπάθεια για την ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας, των παραδόσεων της περιοχής αλλά και την γενικότερη προβολή του τόπου.

Στο κέντρο της πλατείας συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου γύρω από τη φωτιά, ενώ η πίστα ήταν κατάμεστη από χορευτές κάθε ηλικίας με ντόπιους και επισκέπτες να απολαμβάνουν τη ζωντάνια της βραδιάς.

Τα καταστήματα επίσης ήταν γεμάτα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής που πλημμύρισε ολόκληρη την πόλη.

Την εκδήλωση πλαισίωσαν η μπάντα Χάλκινα Ηχοχρώματα καθώς και οι Ραφαήλ Παπαδόπουλος στο νταούλι, Χρήστος Κοσκερίδης στη λύρα.

Τη διοργάνωση είχαν οι Σύλλογοι: Χορευτικός Όμιλος Τυρνάβου “Η Άμπελος”, Αβδελλιωτών «Η Βασιλίτσα», Γαϊτανάκι Μπουρανί, Γυναικών Τυρνάβου, Εκτελεστών Φιλαρμονικής, Εμπορικού Συλλόγου Τυρνάβου, Μορφωτικού Συλλόγου Τυρνάβου, Πολιτιστικού Συλλόγου Τυρνάβου και του Ποντιακού Συλλόγου Τυρνάβου – Βοτανοχωρίου.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής, η Βασίλισσα του φετινού Καρναβαλιού Χριστίνα Τσένα, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ευγενία Μαμανού καθώς και αντιδήμαρχοι, δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι.

Ο Δήμαρχος σε σύντομο χαιρετισμό του απένειμε τα εύσημα στους συλλόγους της πόλης για τη διαρκή τους προσπάθεια να προάγουν τον πολιτισμό και να δίνουν ζωή στον τόπο, υπογραμμίζοντας ότι οι αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου στον Τύρναβο, στον Αμπελώνα και στα χωριά δίνουν την ευκαιρία στους κατοίκους και τους επισκέπτες να ξεδώσουν και να γιορτάσουν συλλογικά.

Ο Τύρναβος κινείται στους ρυθμούς της Αποκριάς με αποκορύφωμα τη Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση.