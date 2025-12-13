MOΔ Λάρισας: Ισόβια κάθειρξη σε 25χρονο Βολιώτη για βιασμό

Ισόβια κάθειρξη επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας προχθές σε 25χρονο Βολιώτη, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για βιασμό 20χρονης που συνέβη τον Οκτώβριο του 2022 μέσα σε αυτοκίνητο σε ευρύτερη περιοχή του Βόλου.

Ενώ η εκδίκαση της υπόθεσης συνεχιζόταν την Πέμπτη από διακοπή και όλα τα στοιχεία φαινόταν να είναι υπέρ του κατηγορούμενου, ο οποίος είναι προφυλακισμένος για άλλες υποθέσεις, η αποδεικτική διαδικασία ανατράπηκε την τελευταία στιγμή, όταν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο μάρτυρας – κλειδί, ο οποίος εξετάστηκε για πρώτη φορά από τη στιγμή που έγινε η καταγγελία και μέχρι σήμερα και επιβεβαίωσε όλα όσα κατήγγειλε η κοπέλα από την πρώτη στιγμή αλλά δεν γινόταν πιστευτή επειδή δεν υπήρχαν τα αποδεικτικά στοιχεία.

Η νεαρή, η οποία όταν συνέβη το περιστατικό ήταν οριακά ανήλικη (δεν είχε συμπληρώσει τα 18 έτη) είχε καταγγείλει ότι στις 23 Οκτωβρίου το βράδυ ενώ ήταν σε φιλικό σπίτι της τηλεφώνησε γνωστός της και της ζήτησε να βρεθούν με τον κατηγορούμενο οι τρεις τους προκειμένου να λυθεί μια παρεξήγηση μεταξύ του 25χρονου και της ιδίας.

Η κοπέλα δέχτηκε και οι δύο φίλοι την περιμέναν σε λίγη ώρα έξω από το φιλικό σπίτι με αυτοκίνητο προκειμένου να πάνε βόλτα και να συζητήσουν. Στο αυτοκίνητο ήταν και ένα τρίτο άτομο γνωστός τους, ο μάρτυρας κλειδί.

Εντούτοις, φθάνοντας στη Γατζέα ο 25χρονος σταμάτησε την πορεία του αυτοκινήτου, οι δύο κατέβηκαν από το αυτοκίνητο και ο 25χρονος την οδήγησε σε απόμερο μέρος, όπου προς αιφνιδιασμό της, αντί να συζητήσουν για την υποτιθέμενη παρεξήγηση, εκείνος την ακινητοποίησε μέσα στο αυτοκίνητο και χωρίς τη θέλησή της τη βίασε.

Η κοπέλα δεν είχε λόγια για να περιγράψει τον εφιάλτη που έζησε από τη μια στιγμή στην άλλη σε ηλικία που ακόμη δεν είχε συμπληρώσει τα 18 έτη.

Μετά τις πράξεις φρίκης, παρέμενε στο αυτοκίνητο σοκαρισμένη. Ο 25χρονος τη μετέφερε ξανά στο φιλικό σπίτι αφού πρώτα σταμάτησε και πήρε τους δύο γνωστούς του από τη Γατζέα και στη συνέχεια έφυγε.

Φθάνοντας στο φιλικό σπίτι η παθούσα ενημέρωσε αμέσως τη φίλη της για τη τραγική εμπειρία που την περίμενε και εκείνη την παρότρυνε να πάνε στην αστυνομία και να καταγγείλουν το περιστατικό.

Ο 25χρονος μετά την απολογία του στον ανακριτή Βόλου είχε αφεθεί ελεύθερος. Η κοπέλα είχε υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση, η οποία έκρινε ότι «δεν παρουσιάζει στοιχεία συνουσίας με μακροσκοπικές κακώσεις χαρακτηριστικές εφαρμογής σωματικής βίας».

Η πρόταση της εισαγγελέα στο Δικαστικό Συμβούλιο ήταν απαλλακτική, αλλά τελικά η απόφαση του συμβουλίου ήταν να παραπέμψει την υπόθεση σε δίκη.

Η δίκη ξεκίνησε την Τετάρτη. Η 20χρονη επανέλαβε για ακόμη μία φορά τον εφιάλτη που βίωσε. Εντούτοις, στο δικαστήριο ο μόνος βασικός μάρτυρας που υπήρχε για να διασταυρώσει ή να διαψεύσει την καταγγελία της ήταν το άτομο που της είχε τηλεφωνήσει το μοιραίο βράδυ ζητώντας της να συναντηθούν με τον 25χρονο για να λυθεί υποτιθέμενη παρεξήγηση, το οποίο στο δικαστήριο ισχυριζόταν ότι πως εκείνο το βράδυ ήταν και οι τέσσερις όλη την ώρα όλοι μαζί και δεν συνέβη το παραμικρό.

Από την πλευρά του ο κατηγορούμενος αρνούταν κατηγορηματικά τις πράξεις φρίκης όπως έκανε από την πρώτη στιγμή.

Η νεαρή ζήτησε τελικά από το δικαστήριο να κληθεί και να εξεταστεί ως μάρτυρας το τέταρτο άτομο που υπήρχε στο αυτοκίνητο, εκείνο το βράδυ, το οποίο μέχρι σήμερα δεν είχε κληθεί για να δώσει κατάθεση ποτέ.

Το αίτημα έγινε δεκτό το δικαστήριο διέκοψε για να συνεχίσει τη συζήτηση προχθές προκειμένου να εμφανιστεί ο μάρτυρας. Και ο μάρτυρας – κλειδί εμφανίστηκε τελικά στη δίκη και επιβεβαίωσε όλα όσα είχε αναφέρει η παθούσα, ότι δηλαδή από τη Γατζέα και μετά οι δύο τους συνέχισαν βόλτα μόνοι. Μάλιστα, φέρεται να δήλωσε ότι «ο 25χρονος όχι μόνο βίασε την 20χρονη, αλλά ότι το έχει κάνει αυτό και σε άλλες κοπέλες».

Το δικαστήριο τελικά έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο και τον καταδίκασε.

Kατερίνα Μαρούγκα (taxydromos.gr)