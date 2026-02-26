Moυσικότροπο: Διάλεξη της Μαρίας Ευθυμίου στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

Μία εκτενή ιστορική διάλεξη με τίτλο «Κεντρικά σημεία της Ιστορίας του Ελληνισμού», ενταγμένη στη θεματική «Από την Ιστορία στην Τέχνη: “Αυτός ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας”», πρόκειται να παρουσιάσει η καθηγήτρια Ιστορίας κ. Μαρία Ευθυμίου, την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026, στην Αίθουσα Συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μουσικότροπο 2026.

Η διάλεξη θα ξεκινήσει στις 15:00 και θα ολοκληρωθεί στις 21:00. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ δελτία εισόδου θα διανέμονται από την Τρίτη 3 Μαρτίου στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας έως και το Σάββατο 7 Μαρτίου και ώρες: Καθημερινές: 10:00-13:00, Σάββατο: 11:00-14:00.

Η Μαρία Ευθυμίου με τον άμεσο και γλαφυρό λόγο που τη χαρακτηρίζει, προσεγγίζει κομβικές περιόδους της ελληνικής ιστορίας, αναδεικνύοντας τις συνέχειες, τις τομές και τις διαχρονικές προκλήσεις που διαμόρφωσαν την πορεία του Ελληνισμού.

Η ομιλία επιχειρεί μια συνολική, σφαιρική ανάγνωση της ιστορικής διαδρομής, συνδέοντας τα γεγονότα με τις κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές τους διαστάσεις. Στόχος είναι να προσφερθεί στο κοινό μια καθαρή και ουσιαστική κατανόηση των βασικών σταθμών που επηρέασαν τη συλλογική μας ταυτότητα.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο και εντάσσεται στον ευρύτερο διάλογο του φεστιβάλ για τη σχέση πολιτισμού, παιδείας και κοινωνίας.

Βιογραφικό

Η Μαρία Ευθυμίου είναι Καθηγήτρια Ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γεννήθηκε στη Λάρισα το 1955. Σπούδασε Ιστορία στο ίδιο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης στο Παρίσι. Έχει συγγράψει και επιμεληθεί έξι βιβλία Ιστορίας καθώς και περίπου ογδόντα άρθρα και μελέτες. Έχει τιμηθεί με το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας εις μνήμην Β. Ξανθόπουλου – Στ. Πνευματικού.

Σε συνεργασία με τις Φίλες της Αγάπης για τα 50 χρόνια του συλλόγου.

Το Φεστιβάλ Μουσικότροπο διοργανώνουν η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας.