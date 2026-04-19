Nέα γιατρός και νοσηλεύτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Με απόφαση του Διοικητή της 5ης ΥΠΕ κ. Φώτη Σερέτη, παρουσία του Διευθυντή της ΜΕΘ κ. Αχιλλέα Χόβα υπεγράφη από τον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας κ. Γρηγόρη Βλαχάκη σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με την γιατρό Δήμητρα Γεωργία Ζηκούδη του Χρήστου, ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας για εξειδίκευση στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σε συνέχεια παρουσία της Διευθυνούσης του Γ.Ν.Λ κας Βασιλικής Ζήση, πραγματοποιήθηκε από τον Διοικητή του Νοσοκομείου η ορκωμοσία της Θωμαίς Αλεξανδρή του Αναστασίου ΔΕ Βοηθών /Νοσηλευτών.