Nέα δέντρα στη Φαλάνη – Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις του Δήμου Λαρισαίων (φωτο)

Με τη φύτευση 45 νέων δέντρων στην περιοχή της Φαλάνης, συνεχίζονται οι παρεμβάσεις του Δήμου Λαρισαίων για την ενίσχυση του πράσινου αποτυπώματος στο κέντρο, αλλά και τις συνοικίες. Τα έργα ενίσχυσης του αστικού πρασίνου, με δενδροφυτεύσεις, προχωρούν σε διάφορα σημεία της πόλης, ενώ μετά τις εργασίες στην εσωτερική κοίτη του Πηνειού που προηγήθηκαν, τα νέα δέντρα “έλαβαν θέση” στην είσοδο της Κοινότητας.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για δάφνες Απόλλωνος (κοινή ονομασία: βαγιές), που τοποθετήθηκαν σε ειδικούς δενδροδόχους, οι οποίες δημιουργήθηκαν στο σημείο, στο πλαίσιο των εργασιών για την αναμόρφωση του κόμβου εισόδου στον οικισμό.

«Σήμερα μπήκε ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα των δενδροφυτεύσεων που έχουμε προγραμματίσει. Είναι μια προσπάθεια για την ενίσχυση του πράσινου αποτυπώματος στην πόλη της Λάρισας και στόχος μας είναι να ολοκληρώσουμε περισσότερες από 2500 δενδροφυτεύσεις μέχρι το τέλος του χρόνου», τόνισε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, που έδωσε το «παρών» στο σημείο των εργασιών.

Δείτε την δήλωσή του:

«Τοποθετήθηκαν 45 δέντρα στην είσοδο της Φαλάνης που προσδίδουν μία διαφορετική εικόνα σε έναν κόμβο που έχει διαμορφωθεί με καινούρια πεζοδρόμια. Είναι μία προσπάθεια για την ενίσχυση του πράσινου αποτυπώματος της πόλης μας και συνεχίζουμε με σχέδιο, πρόγραμμα και συγκεκριμένες δράσεις», κατέληξε ο κ. Μαμάκος.

Παρόντες στις εργασίες δενδροφύτευσης ήταν ακόμη, ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου κ. Βάιος Κυριτσάκας, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Βλαχούλης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Φαλάνης κ. Κωνσταντίνος Λυγούρας.

«Ανάσα» σε δρόμους, σχολεία και γειτονιές

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Πρασίνου, από το 2024 ως τις αρχές του 2026 έχουν φυτευτεί περίπου 1200 νέα δέντρα: στο Πάρκο Χρωμάτων (Χατζηχαλάρ, 370 νέα δέντρα), στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (125), στο Γήπεδο Φαλάνης (70), στο πάρκο Πόλης Γιάννουλης (55) συν άλλα 30 στην περιοχή της Γιάννουλης (ΚΧ 678), στη Σαρίμβεη (25), στην Ανθίμου Γαζή (45), στην Ηπείρου (23), στην Κενταύρων (27), στη Μανωλάκη (25), στη Βόλου (20), στην Ηρ. Πολυτεχνείου (85), στο Πάρκο Αιόλου-παιδική χαρά (60), σε σχολεία και κήπους-συνεργασία με ΑΠΘ (140), ενώ έχουν ικανοποιηθεί περίπου 70 αιτήματα πολιτών, σε διάφορες γειτονιές και συνοικίες.

Μέχρι το τέλος του 2026 έχουν προγραμματιστεί να τοποθετηθούν άλλα περίπου 1300 νέα δέντρα με τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις να αφορούν στην κοίτη του Πηνειού (700), την Τ.Τσιόγκα (200) και την Ηρ.Πολυτεχνείου (150), όπως και οι δεντροφυτεύσεις στις οδούς Ιωαννίνων (90), Μ. Αλεξάνδρου (12), Ολύμπου (15), Γαριτσίου (18), Γεωργιάδου (40), σε σχολεία (50) και μετά από αιτήματα-εντολές πολιτών (40).