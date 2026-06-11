Nέα εισαγγελική έρευνα για το κλειστό κολυμβητήριο του ΕΑΚ και την ασφαλή λειτουργία του

Νέα προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διερευνηθεί περεταίρω η κατάσταση του κλειστού γυμναστηρίου στο Αλκαζάρ (ΕΑΚ Λάρισας) και ειδικότερα αν οι δύο πισίνες λειτουργούν με ασφάλεια, για κοινό και εργαζομένους, μετά μάλιστα και την έκθεση περί υγειονομικής καταλληλότητας, παρήγγειλε η διευθύνουσα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας Αικατερίνη Αρ. Παπαϊωάννου.

Μετά και την ολοκλήρωση της έρευνας της προανακρίτριας, η εισαγγελέας παρεμβαίνει εκ νέου, όχι ασκώντας διώξεις, αλλά προκειμένου να απαντηθεί το βασικό ερώτημα πως ανανεώθηκε η άδεια λειτουργίας χωρίς να υπάρχει συμμόρφωση στην προηγούμενη έκθεση.

Στο πλαίσιο της νέας έρευνας θα ληφθούν καταθέσεις, ενώ θα αναζητηθούν και υπηρεσιακά έγγραφα.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από Β. Κακάρα, Ελευθερία)