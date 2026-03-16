Nέα πτέρυγα με 115 κλίνες στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας – Ξεκίνησε η υλοποίησή της

Ένα σημαντικό έργο υποδομής για την περιοχή της Θεσσαλίας εισέρχεται πλέον στη φάση υλοποίησης κατά τη διάρκεια της θητείας του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα.

Πρόκειται για την κτιριακή επέκταση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, ένα έργο για το οποίο η οριστική μελέτη είχε ολοκληρωθεί από το 2011.

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών και την εξασφάλιση χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ/Θεσσαλία 2021-27 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το έργο έχει πλέον δρομολογηθεί και οι εργασίες προχωρούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Με το έργο αυτό επιτυγχάνεται σημαντική αναβάθμιση, στο σύστημα παροχής Υγείας στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, μέσω των ποιοτικών συνθηκών νοσηλείας και περίθαλψης στους πολίτες. Με αυτή την προσθήκη, βελτιώνονται και αναβαθμίζονται οι υποδομές των χειρουργικών κλινικών και της παιδοχειρουργικής, η Μονάδα Εμφραγμάτων, η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, και επιπλέον επεκτείνονται τμήματα Εξωτερικών Ιατρείων (που σήμερα είναι διάσπαρτα σε διάφορες θέσεις στο νοσοκομείο) και δημιουργούνται μονάδες (ενδοσκοπήσεις, Ιατρικό αρχείο). Η νέα πτέρυγα, χρηματοδότησης ύψους 13,8 εκ. ευρώ, θα έχει συνολική επιφάνεια 7.000 τ.μ., ενώ ο συνολικός αριθμός κλινών του κτιρίου Ν2 θα είναι 115.

Δημ. Κουρέτας

Την ικανοποίησή του για την πρόοδο των εργασιών εξέφρασε κατά τη διάρκεια της αυτοψίας που πραγματοποίησε, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κουρέτας: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που δημιουργείται ένα καινούργιο νοσοκομείο, το οποίο θα δώσει μεγάλη ώθηση στη δημόσια υγεία των όχι μόνο των Λαρισαίων, αλλά και όλων των Θεσσαλών», ενώ μιλώντας για ότι ίδιο το έργο ανέφερε ότι «εδώ και μερικές μέρες έχουν ξεκινήσει επί της ουσίας οι προβλεπόμενες εργασίες, οι οποίες είχαν

καθυστερήσει για κάποιο διάστημα λόγω των ειδικών μελετών αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής που αφορούσαν στην κατασκευή του υπογείου. Σήμερα διαπιστώνουμε, και δια ζώσης, ότι έχει ξεκινήσει η κατασκευή και αξιολογούμε ότι η νέα πτέρυγα θα ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος».

Γρ. Βλαχάκης

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας Γρηγόρης Βλαχάκης από την πλευρά του, αφού υπενθύμισε ότι «το έργο εκκρεμούσε εδώ και πολλά χρόνια» πρόσθεσε ότι, «ως διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα για την αποφασιστικότητα του για το έργο και για τη χαρά που δίνει σήμερα σε όλους τους Λαρισαίους και κυρίως στους εργαζόμενους του Γενικού Νοσοκομείου που ασφυκτιούν όλα αυτά τα χρόνια μέσα σε ένα κτίριο το οποίο χρειάζεται ανανέωση, αναγέννηση και νέους χώρους».

Ο ανάδοχος

Από την πλευρά της τεχνικής εταιρείας ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τ.Ε.Σ ΑΕ Ναούμ Πασσιάς ανέφερε ότι, «θα παραδώσουμε ένα έργο έντεχνο, ολοκληρωμένο, λειτουργικό. Αυτό το εγγυόμαστε σαν εταιρεία».

Περιγραφή του έργου

Η νέα πτέρυγα (Ν2) θα περιλαμβάνει: υπόγειο Β΄: αποδυτήρια προσωπικού, αποθήκες, αρχεία υπόγειο Α΄: επέκταση των υπαρχόντων εξωτερικών ιατρείων και ενδοσκοπήσεις ισόγειο: Τεχνητός Νεφρός (20 θέσεων), επέκταση Καρδιολογικής κλινικής- Μονάδα Εμφραγμάτων (8 κλινών) Α΄ όροφος: Χειρουργική Νοσηλευτική μονάδα (30 κλινών) Β΄ όροφος: Ορθοπεδική Νοσηλευτική μονάδα (30 κλινών) Γ΄ όροφος: Ουρολογική Νοσηλευτική μονάδα (14 κλινών), Παιδοχειρουργική Νοσηλευτική μονάδα(13 κλινών) Δ΄ όροφος: Εφημερία, απολήξεις κλιμακοστασίων. Τα περισσότερα κτίρια που αποτελούν σήμερα το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας υστερούν σε ποιότητα υποδομής. Μετά την προσθήκη και τις εσωτερικές μετακινήσεις – μεταφορές κλινών των κλινικών, πέραν της ποιοτικής αναβάθμισης, το νοσοκομείο θα έχει 300 κλίνες.