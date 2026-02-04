Nέος κύκλος συναντήσεων για τις Σχολές Γονέων του Δήμου Λαρισαίων

Μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου κύκλου του προγράμματος Σχολές Γονέων στο Δήμο Λαρισαίων, ανακοινώνεται η έναρξη του νέου κύκλου συναντήσεων.

Οι ομάδες γονέων απευθύνονται σε γονείς παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας και έχουν σκοπό να υποστηρίξουν και να ενδυναμώσουν τους γονείς στο σύνθετο ρόλο της ανατροφής των παιδιών τους. Το πρόγραμμα είναι δωρεάν και περιλαμβάνει 6 διά ζώσης συναντήσεις διάρκειας δυο ωρών κατά τις οποίες αναπτύσσονται θέματα όπως η επικοινωνία στην οικογένεια, τα όρια στα παιδιά, η ενίσχυση αυτοεκτίμησης-αυτοπεποίθησης και ο ρόλος των συναισθημάτων.

Οι συναντήσεις έχουν βιωματικό χαρακτήρα με έμφαση στον ανοιχτό διάλογο και το μοίρασμα εμπειριών. Παρότι η κάθε συνάντηση έχει διαφορετική θεματολογία, αποτελεί μέρος μιας ενιαίας διεργασίας η οποία προϋποθέτει τη συνεπή συμμετοχή των γονέων.

Ο νέος κύκλος του προγράμματος θα ξεκινήσει εντός του Φεβρουαρίου 2026.

Υποβολή αιτήσεων έως 13.02.26

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο (google forms):

https://docs.google.com/forms/d/1SEAuOBRNnxpvuqmoEZn0OuOaZ0KHAJL8pi8ymwKA9eo/edit

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι ομάδες απευθύνονται αποκλειστικά σε γονείς – κατοίκους του Δ. Λαρισαίων.

Οι ομάδες του νέου κύκλου είναι οι ακόλουθες:

Τρίτη 05:30μ.μ. – 07:30μ.μ. Εβδομαδιαία ομάδα, (Εκπαιδευτής: Χρήστος Πιτσίλκας. Τόπος: Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δ. Λαρισαίων – Αιόλου 4, 1ος όροφος. Έναρξη 17.02.26)

Πέμπτη 6:00 μ.μ. – 8:00μ.μ., Εβδομαδιαία ομάδα, (Εκπαιδευτές: Διονυσία Τριπολίτου, Κωνσταντίνος Γκουντρουμπής, Τόπος: Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δ. Λαρισαίων – Αιόλου 4, 1ος όροφος. Έναρξη: 19.02.26)

Παρασκευή 10:30π.μ.- 12:30μ.μ, Εβδομαδιαία ομάδα, (Εκπαιδεύτριες: Κλεονίκη Τσιούγκου, Ευαγγελία Νταφούλη, Τόπος: Κέντρο Πρόληψης ΟΚΑΝΑ Λάρισας,- Μανωλάκη 11Δ, ισόγειο. Έναρξη: 20.02.26)

Το πρόγραμμα υλοποιείται για 9η συνεχή χρονιά σε συνεργασία με δομές και υπηρεσίες ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης της πόλης: Διεύθυνση Παιδείας Δ. Λαρισαίων, Διεύθυνση Πρόνοιας Δ. Λαρισαίων, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Λάρισας, Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας, ΕΟΠΑΕ (πρώην ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ), Κέντρο Πρόληψης Ν. Λάρισας “Ορφέας”,Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων Παράρτημα Ν. Λάρισας και Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος- Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας. Την επιστημονική ευθύνη του προγράμματος έχει η κ. Κυρίτση Ιωάννα – M.med.sc. Κοινωνικής Ψυχιατρικής-Παιδοψυχιατρικής, Ψυχοθεραπεύτρια ενώ το συντονισμό έχει το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας.

Πληροφορίες: Τμήμα Δια Βίου Μάθησης Δ. Λαρισαίων – 2410680249, 2410680250

email: learning-city@larissa.gov.gr

Facebook: Larissa Learning City – Η Πόλη που Μαθαίνει