Nέος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας ο Κωνσταντίνος Πασχόπουλος

Νέος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας εξελέγη ομόφωνα ο Κωνσταντίνος Πασχόπουλος, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως βουλευτή Ν. Λάρισας από τον μέχρι σήμερα Πρόεδρο του Σώματος Γιάννη Καριπίδη.

Η εκλογή πραγματοποιήθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, μετά από πρόταση του Δημάρχου Ελασσόνας Νίκου Γάτσα, με τον Κωνσταντίνο Πασχόπουλο να αναλαμβάνει πλέον την Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίο

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας Νίκος Γάτσας, με αφορμή την εκλογή του νέου Προέδρου, ευχήθηκε στον Κωνσταντίνο Πασχόπουλο καλή και δημιουργική θητεία, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες του προς τον Γιάννη Καριπίδη για τη συνεργασία και την προσφορά του από τη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.