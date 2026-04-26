Nέο έργο ύδρευσης στο Μακρυχώρι – Ουσιαστική παρέμβαση από τον Δήμο Τεμπών

Σε μία ακόμη ουσιαστική παρέμβαση για την ενίσχυση των βασικών υποδομών του Δήμου Τεμπών προχώρησε η Δημοτική Αρχή, με την υπογραφή της σύμβασης για ένα έργο που δίνει οριστική λύση σε ένα χρόνιο ζήτημα υδροδότησης στη Δ.Κ. Μακρυχώρι.

Στο «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο «Ανόρυξη (Αντικατάσταση) και Αξιοποίηση Υδρευτικής Γεώτρησης για την υδροδότηση του οικισμού Μακρυχωρίου», συνολικού προϋπολογισμού 560.123,23 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), το οποίο χρηματοδοτείται από το «Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών – Υποδομών ΟΤΑ 2021-2025».

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Δήμαρχος Τεμπών και Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, ο Αντιδήμαρχος κ. Νίκος Μητσογιάννης και ο κ. Ορφέας Πανάγος, νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου κοινοπραξίας «ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ – ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ».

Το έργο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη θωράκιση των υδρευτικών υποδομών και τη διασφάλιση επάρκειας και ποιότητας νερού σε όλες τις κοινότητες του Δήμου.

Αντικείμενο του έργου

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει:

I. Την ανόρυξη της γεώτρησης

II. Την εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος ισχύος ικανής να αντλήσει και να μεταφέρει το νερό

III. Την κατασκευή δικτύου αγωγών για τη μεταφορά του νερού από τη θέση της γεώτρησης σε σημείο σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο

Παρόντες στην υπογραφή της σύμβασης ήταν ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ Τεμπών κ. Κώστας Ζαρδούκας, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μακρυχωρίου κα Άννα Καραπάνου – Μαγαλιού, η Πολιτικός Μηχανικός της ΔΕΥΑ Τεμπών κα Τριάδα Ζορμπά, καθώς και η Προϊσταμένη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τεμπών κα Γεωργία Χαδούλου.

Σε κοινή τους δήλωση, ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, ο Αντιδήμαρχος κ. Νίκος Μητσογιάννης, ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ Τεμπών κ. Κώστας Ζαρδούκας και η Πρόεδρος της Δ.Κ. Μακρυχωρίου κα Άννα Καραπάνου – Μαγαλιού ανέφεραν:

«Με την υπογραφή και υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, βάζουμε οριστικό τέλος σε ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπώρησε για χρόνια τους κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας Μακρυχωρίου και παρέμενε άλυτο, παρά τις διαχρονικές ανάγκες και επισημάνσεις.

Σήμερα, με πράξεις και όχι με λόγια, δίνουμε λύση σε ένα ζήτημα που για μεγάλο χρονικό διάστημα έμενε σε εκκρεμότητα. Ενισχύουμε ουσιαστικά τις υποδομές ύδρευσης, διασφαλίζοντας επάρκεια και ποιότητα στο νερό, ένα αγαθό που δεν μπορεί και δεν πρέπει να τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Η Δημοτική Αρχή αποδεικνύει στην πράξη ότι έχει τη βούληση, το σχέδιο και την ικανότητα να αντιμετωπίζει προβλήματα που επί χρόνια παρέμειναν άλυτα. Με συστηματική δουλειά και αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου, προχωρούμε σε παρεμβάσεις που έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών.

Συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα, κλείνοντας εκκρεμότητες του παρελθόντος και δημιουργώντας σύγχρονες, αξιόπιστες υποδομές που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών».