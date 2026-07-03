Nέο προεδρείο και μέλη στη δημοτική επιτροπή Τυρνάβου

Πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 2 Ιουλίου, η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου για την εκλογή του νέου Προεδρείου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

Νέος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγη ο Παναγιώτης Χατζηκράχτης, ο οποίος προτάθηκε από την πλειοψηφία και έλαβε την ομόφωνη στήριξη του Σώματος. Αντιπρόεδρος εξελέγη ο Τάκης Στούπας, επίσης με ομόφωνη απόφαση, μετά από πρόταση της πλειοψηφίας, ενώ στη θέση του Γραμματέα εξελέγη ο Κώστας Χρυσοβέργης, ο οποίος προτάθηκε από την ελάσσονα αντιπολίτευση και έτυχε επίσης ομόφωνης αποδοχής.

Σημειώνεται ότι η μείζονα αντιπολίτευση επέλεξε, με σχετική δήλωσή της, να μη συμμετάσχει στη συγκρότηση του νέου Προεδρείου.

Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της συνεδρίασης αποτέλεσε η αποτίμηση της πολυετούς προσφοράς του απερχόμενου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, Αλέκου Χατζηκρανιώτη, ο οποίος υπηρέτησε τον θεσμό από την έναρξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου έως σήμερα.

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου, Στέλιος Τσικριτσής, ευχαρίστησε θερμά τον απερχόμενο πρόεδρο για την ουσιαστική συμβολή του στην εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, υπογραμμίζοντας το ήθος, τη συνέπεια, τη νηφαλιότητα και το πνεύμα συνεργασίας που επέδειξε κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Αντίστοιχες αναφορές πραγματοποίησαν ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Απόστολος Γκανάτσιος και ο εκπρόσωπος της ελάσσονος αντιπολίτευσης Γιώργος Σακούτσιος, αναγνωρίζοντας την προσφορά του και τον τρόπο με τον οποίο άσκησε τα καθήκοντά του, συμβάλλοντας στη διατήρηση ενός κλίματος θεσμικού διαλόγου και αμοιβαίου σεβασμού.

Ο Αλέκος Χατζηκρανιώτης, συνταξιούχος υπάλληλος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Λάρισας – Τυρνάβου – Αγιάς, έχει διαγράψει μακρά πορεία στην τοπική διοίκηση και την προσφορά στα κοινά του Δήμου Τυρνάβου.

Διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος τις περιόδους 1991–1994, 1999–2002, 2003–2006, 2014–2019 και από το 2024 έως σήμερα, ενώ υπηρέτησε ως Αντιδήμαρχος κατά τις περιόδους 2007–2008 και 2014–2016.

Από την έναρξη της παρούσας δημοτικής θητείας μέχρι την ολοκλήρωση της χθεσινής συνεδρίασης άσκησε με προσήλωση τα καθήκοντα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ συνεχίζει τη δράση του έχοντας την ευθύνη συντονισμού ενός ιδιαίτερα κρίσιμου τομέα της καθημερινότητας του Δήμου από την πλευρά της δημοτικής ομάδας της Λαϊκής Συσπείρωσης.

Στη σκυτάλη της προεδρίας, η Δημοτική Αρχή εύχεται καλή επιτυχία και δύναμη στον νέο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Παναγιώτη Χατζηκράχτη, τον Αντιπρόεδρο Τάκη Στούπα και τον Γραμματέα Κώστα Χρυσοβέργη.

Τέλος σημειώνεται πως εκτός από τον Δήμαρχο Στέλιο Τσικριτσή, ως τακτικά μέλη εξελέγησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Λεωνίδας Βασιλείου, Ευγενία Μαμανού, Διαμάντω Μπάσμπα, Νίκος Νταλαγιάννης, Απόστολος Γκανάτσιος και Γιάννης Μαλάκος. Για τις θέσεις των αναπληρωματικών μελών εξελέγησαν οι Νίκος Μπαντόγιας, Χρήστος Παλητζήκας, Χρήστος Μάμμος και Δημήτρης Ζώης.

Με την ολοκλήρωση των χθεσινών διαδικασιών συγκροτήθηκαν τα προβλεπόμενα συλλογικά όργανα του Δήμου, τα οποία θα συνεχίσουν το έργο τους κατά την τρέχουσα δημοτική περίοδο.