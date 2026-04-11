Nασιακόπουλος: “Η Ανάσταση του Θεανθρώπου μας υπενθυμίζει ότι η ελπίδα δεν χάνεται”

Στο Αναστάσιμο μήνυμά του ο δήμαρχος Κιλελέρ Αθανάσιος Νασιακόπουλος, αναφέρει τα εξής:

“Αγαπητές συμπολίτισσες, αγαπητοί συμπολίτες,

Με βαθιά συγκίνηση σας απευθύνω το Αναστάσιμο μήνυμα των ημερών αυτώνοι οποίεςλαμπρύνουν τις καρδιές μας μετά από τη νίκητου φωτός απέναντι στο σκοτάδι και της συντριβής του θανάτου από τη ζωή.

Η Ανάσταση του Κυρίου δεν αποτελεί μόνο μια βαθιά θρησκευτική στιγμή· είναι ταυτόχρονα μια ισχυρή υπενθύμιση της ευθύνης μας απέναντι στην κοινωνία και το μέλλον του τόπου μας. Είναι αγγελία υπέρβασης των δυσκολιών, αναγέννησης της ελπίδας και πεποίθησης ότι μπορούμε συλλογικά να οικοδομήσουμε μια πιο δίκαιη και ανθεκτική κοινωνία, να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή, να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους και να διεκδικήσουμε με συνέπεια ένα καλύτερο αύριο για όλους.

Σε μια εποχή που πόλεμοι μαίνονται δίπλα μας, σε μια εποχή πολλαπλών προκλήσεων, κοινωνικών ανισοτήτων και αβεβαιότητας, η Ανάσταση του Θεανθρώπου μας υπενθυμίζει ότι ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές η ελπίδα δεν χάνεται. Αναγεννάται μέσα από την αλληλεγγύη, την αγάπη και την ενότητα.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αναγεννητικής προσπάθειας με διαφάνεια, σχέδιο και συμμετοχή των πολιτών. Να εργάζεται για τη δημιουργία μιαςκοινωνίας βιώσιμης και συμπεριληπτικής, μιας κοινωνίας που δεν αφήνει κανέναν πίσω.

Η Ανάσταση μάς διδάσκει περαιτέρω ότι η ελπίδα γίνεται πράξη όταν συνοδεύεται από ευθύνη και δράση. Με αυτή την πεποίθηση, προχωρούμε μπροστά, με πίστη στις δυνατότητές μας και εμπιστοσύνη στη δύναμη της κοινωνίας μας. Εύχομαι σε όλες και όλους υγεία, δύναμη και προοπτική”.