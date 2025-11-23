NΔ: Η Ελένη Ξυνοπούλου πρόεδρος στη ΔΗΜΤΟ Λάρισας – Γεωργούλας στη Ελασσόνα

Η Ελένη Ξυνοπούλου εξελέγη νέα πρόεδρος της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Λάρισας στις εσωκομματικές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα και χαρακτηρίστηκαν από ικανοποιητική συμμετοχή.

Η κ. Ξυνοπούλου έλαβε 427 ψήφους, έναντι 131 της κ. Ιωάννας Χαυτίκα.

Στην Ελασσόνα ο κ. Τάσος Γεωργούλας εξελέγη επικρατώντας με διαφορά του κ. Λάζαρου Καραβαγγέλλη.

Στις ΔΗΜΤΟ των υπόλοιπων Δήμων του νομού Λάρισας δεν έγιναν εκλογές καθώς υπήρχε μία υποψηφιότητα.

Αναλυτικά οι νέοι πρόεδροι:

ΔΗΜΤΟ Αγιάς Γεώργιος Γουργιώτης,

ΔΗΜΤΟ Τεμπών Μιχάλης Ρούπας,

ΔΗΜΤΟ Τυρνάβου Βασίλης Αγγέλης,

ΔΗΜΤΟ Φαρσάλων Γιάννης Αρζουμανίδης

ΔΗΜΤΟ Κιλελέρ Βασίλης Σούρλας.

Αντίστοιχα στη ΔΕΕΠ ΝΔ Λάρισας επανεξελέγη ως μοναδικός υποψήφιος για την προεδρία ο Ηλίας Σουφλιάς.