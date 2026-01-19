Nεκρός οδηγός σε τροχαίο έξω από τη Λάρισα

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής έξω από τη Λάρισα.

O 60χρονος oδηγός αυτοκινήτου (Δημήτριος Βασ. Αρχοντής, από την Ματαράγκα) που κινούνταν στο δρόμο Λάρισας – Καρδίτσας έχασε τον έλεγχό του με αποτέλεσμα να προσκρούσει στις προστατευτικές μπάρες.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέροντας τον 60χρονο στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας όπου δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr