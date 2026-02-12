Nεκρός στο σπίτι του στο Ρέθυμνο 28χρονος από τον Τύρναβο

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία του Τυρνάβου από την είδηση ότι ο 28χρονος Θοδωρής Ζαμπόγιας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του TirnavosPress.gr, το περιστατικό σημειώθηκε χθες όταν βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμα του από φίλους του στο Ρέθυμνο, όπου εργαζόταν ως εκπαιδευτικός, προκαλώντας βαθιά θλίψη σε συγγενείς, φίλους και κατοίκους των Πλατανουλίων και όπου ήταν το πατρικό του. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί νεκροψία νεκροτομή…

Ο Θοδωρής ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην τοπική κοινωνία του Τυρνάβου, με όσους τον γνώριζαν να μιλούν για ένα παιδί πάντα χαμογελαστό, με βαθιά ενσυναίσθηση και καλοσύνη.

Ήταν από εκείνους τους ανθρώπους που έτρεχαν να βοηθήσουν τους πάντες, χωρίς δεύτερη σκέψη, κερδίζοντας τον σεβασμό και την αγάπη όλων. Αγαπούσε πολύ τη δουλειά του και τη ζούσε με πάθος, δίνοντας καθημερινά τον καλύτερό του εαυτό.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Ρεθύμνου, με τους αστυνομικούς να λαμβάνουν καταθέσεις από φίλους και περίοικους του 28χρονου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί απόψε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Το Α.Τ. Τυρνάβου βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Ασφάλεια Ρεθύμνου.

Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στα Πλατανούλια.

tirnavospress.gr