Oι βιβλιοπροτάσεις του Σαββατοκύρικου

Το δέντρο που άνθισε ξανά: Ένα τρυφερό παραμύθι για τη δύναμη της αγάπης και τη διαχείριση της απώλειας

Το παιδικό βιβλίο της Μαριάννας Σεργάκη, «Ο παππούς Κώστας και το δέντρο της αγάπης», που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Φυλάτος, αποτελεί μια τρυφερή λογοτεχνική πρόταση που προσεγγίζει με ευαισθησία τα ζητήματα της ασθένειας και της απώλειας. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5+

Γράφει η Νεκταρία Βαρσαμή-Πουλτσίδη

Αντλεί έμπνευση από τα προσωπικά βιώματα της συγγραφέως κατά την παιδική της ηλικία, μετατρέποντας τις δυσκολίες της υγείας της και την απώλεια του αγαπημένου της παππού σε ένα φωτεινό παραμύθι. Μέσα από απλό και συναισθηματικό λόγο, η ιστορία υπενθυμίζει στους μικρούς αναγνώστες -αλλά και στους γονείς τους- πως η αγάπη δεν χάνεται ποτέ, παρά ριζώνει και συνεχίζει να ζει μέσα μας.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η βαθιά σχέση της μικρής Μαριάννας με τον παππού της, ο οποίος της δίδαξε να στέκεται γερά στα πόδια της και να αντιμετωπίζει τη ζωή με δύναμη. Μετά την απώλειά του, όταν εκείνος έγινε πλέον ένα «αστέρι στον ουρανό», το δέντρο της πλατείας κάτω από το οποίο περνούσαν χρόνο μαζί, μαράθηκε.

Μέσα από αυτή την ισχυρή αλληγορία, αλλά και με τη συγκινητική εικονογράφηση της Χριστίνας Τουρλάκη που ντύνει οπτικά το κείμενο, η συγγραφέας δείχνει πώς η φροντίδα και το ενδιαφέρον μπορούν να κάνουν ξανά το δέντρο να ανθίσει. Όταν μοιραζόμαστε απλόχερα την αγάπη και την αγκαλιά μας, ανθίζουμε παρέα με τους γύρω μας, ξεπερνώντας τον φόβο και τη λύπη.

Πέρα από τη συγκινητική του πλοκή, το παραμύθι λειτουργεί ως ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των γονιών και των παιδαγωγών για να μιλήσουν στα παιδιά για «δύσκολα» θέματα χωρίς να τα τρομάξουν. Η ιστορία προάγει τη μέριμνα, τονίζοντας πως η αγάπη πρέπει να ξεκινάει πρώτα από τον ίδιο μας τον εαυτό, για να μπορέσει στη συνέχεια να προσφερθεί στους άλλους.

Σε μια εποχή που οι ανθρώπινες σχέσεις συχνά κινούνται σε γρήγορους ρυθμούς, «Ο παππούς Κώστας και το δέντρο της αγάπης» αποτελεί μια ουσιαστική υπενθύμιση να δώσουμε χρόνο, χώρο και κατανόηση στον διπλανό μας, καλλιεργώντας τη συναισθηματική νοημοσύνη και την ενσυναίσθηση της νέας γενιάς.