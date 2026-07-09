Oι κάτοικοι απόλαυσαν την παράσταση «Το Νόημα της Ζωής» στον Αμπελώνα

Πλήθος κόσμου κατέκλυσε το Άλσος Αγίου Γεωργίου στον Αμπελώνα για τη θεατρική παράσταση «Το Νόημα της Ζωής» του Σταύρου Νικολαΐδη, που διοργάνωσε ο Δήμος Τυρνάβου.

Η ανταπόκριση του κοινού ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αποδεικνύοντας το μεγάλο ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη πολιτιστική βραδιά.

Από την πρώτη στιγμή η παράσταση κέρδισε το κοινό με το χιούμορ, τη ζωντανή αλληλεπίδραση και τα ουσιαστικά μηνύματά της, χαρίζοντας άφθονο γέλιο αλλά και στιγμές προβληματισμού.

Θερμές ευχαριστίες στους συντελεστές της παράστασης, τους εθελοντές της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. για την υγειονομική κάλυψη της εκδήλωσης και πάνω απ’ όλα στον κόσμο που με την παρουσία του δημιούργησε μια πραγματικά ξεχωριστή καλοκαιρινή θεατρική βραδιά.

Ο πολιτισμός έχει αξία όταν γεμίζει τους δημόσιους χώρους με ανθρώπους, χαμόγελα και ζωντανές στιγμές.