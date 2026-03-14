Oι κηδείες σήμερα Σάββατο 14 Μαρτίου στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:

Νικόλαος Πολυγένης ετών 70

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Αμπελώνα (Τατάρ)

Αθανάσιος Καραγιαννάκης ετών 70

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στη Γιάννουλη

Θεανώ Γελαδάρη ετών 79

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Θωμά στην Καρυά Ελασσόνας

Σταματία Γιαννίκη ετών 79

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου στην Τερψιθέα Λάρισας

Ελένη Μαγαλιού ετών 83

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναλήψεως του Σωτήριος (Αβέρωφ)

Ρωξάνη Παπαδήμου ετών 92

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής στην Τσαριτσάνη Ελασσόνας

Ελένη Γούτου ετών 100

Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής στο Μεταξοχώρι Αγιάς

