Oι κηδείες σήμερα Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:

Γεώργιος Λέτσιος ετών 84

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

Ελευθερία Κούτσια ετών 81

Ώρα 16:00 Ι.Ν. Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

Αικατερίνη Δελησάββα ετών 80

Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης Λάρισας

Γεώργιος Νάκας ετών 77

Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Λάρισας

Δημήτριος Μπαντησούλης ετών 56

Ώρα 11:00 Ιερά Μονή Αγιας Παρασκευής (Μεζούρλο)

Ελένη Μάκρη Μπελη ετών 90

Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο Λιβάδι Ελασσόνας

Βασίλειος Μπουρνόβαλης ετών 70

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας