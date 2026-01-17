Oι κηδείες σήμερα Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:
Γεώργιος Λέτσιος ετών 84
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Ελευθερία Κούτσια ετών 81
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Αικατερίνη Δελησάββα ετών 80
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης Λάρισας
Γεώργιος Νάκας ετών 77
Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Λάρισας
Δημήτριος Μπαντησούλης ετών 56
Ώρα 11:00 Ιερά Μονή Αγιας Παρασκευής (Μεζούρλο)
Ελένη Μάκρη Μπελη ετών 90
Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο Λιβάδι Ελασσόνας
Βασίλειος Μπουρνόβαλης ετών 70
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας