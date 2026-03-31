Oι μαθητές του 6ου Γυμνασίου Λάρισας ενημερώθηκαν για τον σχολικό εκφοβισμό

Στο πλαίσιο των δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική και βιωματική δράση με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό σε τμήματα του 6ου Γυμνασίου Λάρισας.

Η δράση υλοποιήθηκε από την ψυχολόγο (κα Οικονόμου Βαλεντίνα) και την κοινωνική λειτουργό (κα Τουρτούνη Δάφνη) της Ε.Δ.Υ. του σχολείου.

Στόχος της παρέμβασης ήταν η ενημέρωση των μαθητών σχετικά με το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, η αναγνώριση των μορφών με τις οποίες εκδηλώνεται, καθώς και η ενίσχυση της ενσυναίσθησης και της υπευθυνότητας των μαθητών απέναντι σε περιστατικά βίας στο σχολικό περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια της δράσης παρουσιάστηκαν η έννοια και τα χαρακτηριστικά του σχολικού εκφοβισμού, οι διαφορετικές μορφές του (λεκτικός, σωματικός, κοινωνικός αποκλεισμός και διαδικτυακός εκφοβισμός), καθώς και οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών.

Παράλληλα, μέσω της προβολής βίντεο και συζήτησης με τους μαθητές, δόθηκε η δυνατότητα να εκφράσουν σκέψεις, προβληματισμούς και εμπειρίες σχετικά με το θέμα. Μέσα από τη συζήτηση αναδείχθηκε η σημασία της ενεργής στάσης των μαθητών, της υποστήριξης των συμμαθητών τους και της αναζήτησης βοήθειας από ενήλικες του σχολικού περιβάλλοντος σε περιπτώσεις εκφοβισμού.

Τέλος, η δράση είχε ως βασικό στόχο την καλλιέργεια ενός σχολικού κλίματος σεβασμού, συνεργασίας και αποδοχής της διαφορετικότητας, ώστε το σχολείο να αποτελεί έναν ασφαλή χώρο για όλους τους μαθητές.