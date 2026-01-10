Oι νέοι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Αγιάς

Στον ορισμό των αντιδημάρχων του για το τρέχον έτος προχώρησε ο δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.

Από τους έως τώρα, δύο παραμένουν στις θέσεις τους για δεύτερη συνεχή χρονιά, ένας αλλάζει χαρτοφυλάκιο και δύο αντικαθίστανται.

Παραμένουν στις θέσεις τους ο κ. Κρανιώτης Ευάγγελος ως Παιδείας, Αθλητισμού, Νεολαίας, Εθελοντισμού και Πολιτισμού και ο κ. Λέτσιος Βασίλειος ως Διοικητικών Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης του Πολίτη επιφορτιζόμενος τώρα και με την ευθύνη της Πολεοδομίας.

Ο κ. Αργυρούλης Ιωάννης αλλάζει πόστο και από Πολιτικής Προστασίας αναλαμβάνει αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Πρασίνου και Κοιμητηρίων αντί του κ. Παναγιώτου Γεωργίου.

Ο κ. Σμυρλής Βασίλειος ορίζεται αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, επιφορτιζόμενος τώρα και με θέματα Κτηνοτροφίας, αντικαθιστώντας τον κ. Έξαρχο Αστέριο, και ο κ. Τσιώνης Αστέριος αναλαμβάνει αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας στη θέση του κ. Αργυρούλη που όπως προαναφέραμε άλλαξε χαρτοφυλάκιο.

Οι θέσεις όλων είναι έμμισθες πλην του κ. Λέτσιου ο οποίος θα παρέχει άμισθος τις υπηρεσίες του.

Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο κ. Λέτσιος, και όταν κι αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του δημάρχου θα ασκούνται από τον κ. Αργυρούλη.

Οι γενικές αρμοδιότητες των αντιδημάρχων είναι η ευθύνη για την εποπτεία του ανθρώπινου δυναμικού των υπηρεσιών που εποπτεύουν, η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στον τομέα ευθύνης τους, η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού και των υποδομών στον τομέα ευθύνης τους, η υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που αφορούν τον τομέα ευθύνης τους, η τέλεση Πολιτικών Γάμων και η συνεργασία με τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, τους εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους, τις επιτροπές και τις ομάδες εργασίας που θα ορίσει ο δήμαρχος για την επίλυση των προβλημάτων και τον συντονισμό των εργασιών.

choraagia.gr