Oι πολύτεκνοι της Λάρισας έκοψαν την πίτα τους

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε για μία ακόμη χρονιά η εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας των Πολύτεκνων της Λάρισας. Η αίθουσα του PALLADIUM γέμισε με όλους εκείνους τους ανθρώπους που προσφέρουν στην κοινωνία μας το πολυτιμότερο δώρο.

Τη φετινή εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι Αντιπρόεδροι της ΑΣΠΕ κ. Δημήτριος Σταμούλης και κ. Ουρανία Σούφλα.

Την πίτα ευλόγησε ο Επίσκοπος Τζίντζα και Ανατολικής Ουγκάντα κ.κ. Σίλβεστρο. Παραβρέθηκαν ο βουλευτής της Νίκης κ. Γιώργος Ρούντας, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας κ. Δημήτρης Τσέτσιλας, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας κ. Ευάγγελος Αποστόλου καθώς και η Αντιδήμαρχος Αγροτικής και Περιαστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαρισαίων κ. Ελισάβετ Παπαδοπούλου.

Χαιρετισμούς απέστειλαν o Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλεύτης ΝΔ ν. Λάρισας, κ. Χρήστος Κέλλας, ο Βουλευτής Λαρίσης – Γενικός Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο Βουλευτής Λαρίσης της Ν.Δ κ. Χρήστος Καπετάνος και ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βασίλης Κόκκαλης, οι οποίοι λόγω υποχρεώσεων δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν.

Στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων Λάρισας και Περιχώρων κ. Δημήτρης Οικονόμου, ανακοίνωσε τη δημιουργία Τράπεζας Αίματος καθώς και Θεατρικής Ομάδας. Στην εκδήλωση βραβεύτηκαν οι νέοι φοιτητές και οι αριστούχοι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Παράλληλα ύστερα από κλήρωση κέρδισαν δωροεπιταγές πέντε πολύτεκνοι πατεράδες. Το επόμενο διάστημα θα βραβευτούν και οι πολύτεκνες μητέρες που απέκτησαν το 4ο, 5ο, 6ο κλπ παιδί κατά το προηγούμενο έτος. Σημαντικότατη ήταν και η συμβολή επαγγελματιών της περιοχής μας οι οποίοι προσέφεραν δώρα για τη λαχειοφόρο. Επίσης τέσσερις ήταν οι τυχεροί που βρήκαν τα ισάριθμα φλουριά.