Oι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στον Δήμο Ελασσόνας

Ο Δήμος Ελασσόνας, σε συνεργασία με συλλόγους και φορείς της περιοχής, διοργανώνει και φέτος ένα πλούσιο πρόγραμμα χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, δράσεις φιλαναγνωσίας, φιλανθρωπικά bazaar, θεματικές ομιλίες, δημιουργικά εργαστήρια, γαστρονομικές εκδηλώσεις και τεχνολογικές χριστουγεννιάτικες εμπειρίες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών θα λειτουργούν καθημερινά στην Κεντρική Πλατεία Ελασσόνας:

Το Χριστουγεννιάτικο Σπιτάκι του Αϊ-Βασίλη από το Δήμο Ελασσόνας

Το “Χριστουγεννιάτικο Saloon” από τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων Δήμου Ελασσόνας 2025 – 2026

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025

09:30 ~ Χριστουγεννιάτικο Bazaar Ειδικού Σχολείου Γαλανόβρυσης – Κεντρική Πλατεία Ελασσόνας

Οι μαθητές του Ειδικού Σχολείου Γαλανόβρυσης παρουσιάζουν χειροποίητες κατασκευές και στολίδια με στόχο την ενίσχυση της σχολικής κοινότητας. Μια δράση που αναδεικνύει τη δημιουργικότητα και την αλληλεγγύη

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

11:00 ~ Χριστουγεννιάτικο Bazaar ΕΝΕΕΓΥΛ Ελασσόνας – Κεντρική Πλατεία Ελασσόνας

Οι μαθητές του ΕΝΕΕΓΥΛ παρουσιάζουν χειροποίητες κατασκευές και στολίδια με στόχο την ενίσχυση της σχολικής κοινότητας. Μια δράση που αναδεικνύει τη δημιουργικότητα και την αλληλεγγύη.

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

10:30 – 13:00 ~ Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση Φιλαναγνωσίας – Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελασσόνας

Παρουσίαση βιβλίων της Ευδοκίας Ποιμενίδου με συζήτηση και διαδραστικά παιχνίδια:

10:30 – 11:30: «Ένα αλλιώτικο καλικαντζαράκι» – για παιδιά Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού

11:45 – 13:00: «Το ρώσικο κειμήλιο και η ψεύτικη πριγκίπισσα» – για παιδιά Δ’, Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού

18:00 ~ «Ημέρα Βουνού» – Αίθουσα Προβολής Τοπικού Πολιτισμού

Ο Δήμος Ελασσόνας διοργανώνει, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βουνού, την εορταστική θεματική εκδήλωση «Όψεις & Προσεγγίσεις του Βουνού – Ανθρώπινες Εμπειρίες, Επιστήμη και Νέοι Ορίζοντες». Ομιλίες και προβολές θα φωτίσουν τον μαγικό κόσμο του βουνού. Κεντρική ομιλία: «Το Αγριόγιδο στην Ελλάδα και στον Όλυμπο» από τον Δρ. Βιολόγο κ. Χαρητάκη Παπαϊωάννου.

18:30 ~ Δημιουργική Απασχόληση παιδιών με το ΚΔΑΠ «Αστερόσκονη» – Πλατεία Τσαριτσάνης

Τα παιδιά συμμετέχουν σε ένα χαρούμενο χριστουγεννιάτικο εργαστήριο με ζωγραφική, χειροτεχνίες, κατασκευή γιορτινών στολιδιών και πολλές εκπλήξεις, σε μια δράση γεμάτη φαντασία και εορταστικό κλίμα

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

11:30 – 14:30 & 17:30 – 19:30 ~ Έναρξη Χριστουγεννιάτικου Σπιτιού του Αϊ-Βασίλη – Κεντρική Πλατεία Ελασσόνας

Το παραμυθένιο ξύλινο σπιτάκι του Αϊ-Βασίλη ανοίγει για 2η χρονιά, προσφέροντας φωτογράφιση με τον Άγιο Βασίλη, δημιουργικά παιδικά εργαστήρια, γράμματα προς τον Άγιο, αφήγηση παραμυθιών και γιορτινό διάκοσμο που ζωντανεύει το κέντρο της πόλης

11:30 – 14:30 & 17:30 – 19:30 ~ Έναρξη «Χριστουγεννιάτικου Saloon» – Κεντρική Πλατεία Ελασσόνας

Το “Saloon” του Εμπορικού Συλλόγου προσφέρει δοκιμή χριστουγεννιάτικων στολών, φωτογραφήσεις, βόλτα με την άμαξα του Αϊ-Βασίλη, face painting και δραστηριότητες που δίνουν ρυθμό, ζωντάνια και μια παιχνιδιάρικη νότα στο κέντρο της πόλης

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 202

11:30 – 14:30 ~ Χριστουγεννιάτικο Σπιτάκι του Αϊ-Βασίλη – Κεντρική Πλατεία Ελασσόνας

Το παραμυθένιο ξύλινο σπιτάκι του Αϊ-Βασίλη ανοίγει για 2η χρονιά, προσφέροντας φωτογράφιση με τον Άγιο Βασίλη, δημιουργικά παιδικά εργαστήρια, γράμματα προς τον Άγιο, αφήγηση παραμυθιών και γιορτινό διάκοσμο που ζωντανεύει το κέντρο της πόλης

11:30 – 14:30 ~ «Χριστουγεννιάτικο Saloon» – Κεντρική Πλατεία Ελασσόνας

Το “Saloon” του Εμπορικού Συλλόγου προσφέρει δοκιμή χριστουγεννιάτικων στολών, φωτογραφήσεις, βόλτα με την άμαξα του Αϊ-Βασίλη, face painting και δραστηριότητες που δίνουν ρυθμό, ζωντάνια και μια παιχνιδιάρικη νότα στο κέντρο της πόλης

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

19:00 ~ Χριστουγεννιάτικη Παράσταση – Πνευματικό Κέντρο Τσαριτσάνης

Χριστουγεννιάτικη εορταστική εκδήλωση από τον Σύλλογο Γυναικών Τσαριτσάνης, με γιορτινές μελωδίες από τη χορωδία του Συλλόγου και παρουσίαση χριστουγεννιάτικης θεατρικής παράστασης.

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

11:00 – 16:00 ~ «Χριστουγεννιάτικες Γεύσεις» – Κεντρική Πλατεία Ελασσόνας

Ένα υπαίθριο «ταξίδι γεύσεων» με παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα εδέσματα από τους τοπικούς συλλόγους, που ζωντανεύουν τη γαστρονομική παράδοση του τόπου μας:

Ένωση Ποντίων Επαρχίας Ελασσόνας: ποντιακά περέκ & σουρβά

Σύλλογος Λιβαδιωτών Ελασσόνας: Λιβαδιώτικες πίτες & καριόκες

Μορφωτικός Σύλλογος Βερδικούσιας: Βερδικουσιώτικες φουρφούρες στον ξυλόφουρνο

18:00 ~ Εγκαίνια Έκθεσης Φωτογραφίας «Ο Τόπος μου» – Φουαγιέ Αίθουσας Θεάτρου «Δημάρχου Βασ. Φαρμάκη»

Δεκάδες πολυβραβευμένοι φωτογράφοι της «Volos Lens» αποτύπωσαν την ομορφιά της Τσαριτσάνης και του Λιβαδίου, αναδεικνύοντας την ιστορία, τον πολιτισμό, τα τοπικά προϊόντα και τη φιλοξενία των κατοίκων της περιοχής.

Η έκθεση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Δίκτυο «Περραιβία», τον ΧΟΣ Σπαρμού, την Φωτογραφική Ομάδα Βόλου «Volos Lens» και τη Φωτογραφική Ομάδα του Δήμου Ελασσόνας.

19:30 ~ «Ωσαννά εν τοις Υψίστοις…» Χριστουγεννιάτικη Συναυλία – Αίθουσα Θεάτρου «Δημάρχου Βασ. Φαρμάκη»

Η Μικτή και Παιδική Χορωδία του Δήμου παρουσιάζουν μια μεγάλη μουσική παραγωγή με μεταφρασμένα αποσπάσματα από τη Γερμανική Λειτουργία του Franz Schubert, παραδοσιακές και σύγχρονες μελωδίες από όλο τον κόσμο, κάλαντα και ύμνοι, από την Ευρώπη και soundtracks γνωστών χριστουγεννιάτικων ταινιών.

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

11:00 ~ «Στείλε το γράμμα σου στον Άγιο Βασίλη» – Κεντρική Πλατεία Ελασσόνας

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση από τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των τριών Δημοτικών Σχολείων Ελασσόνας και των Νηπιαγωγείων. Τα παιδιά γράφουν τα γράμματά τους και τα παραδίδουν στον Άγιο Βασίλη μέσα σε μια ζεστή, χαρούμενη γιορτή.

20:00 ~ Θεατρική Παράσταση «Μαύρες Γάτες» – Αίθουσα Θεάτρου «Δημάρχου Βασ. Φαρμάκη»

Η ερασιτεχνική θεατρική ομάδα «Θεατροδότες» του «Δικτύου Καλλιτεχνών και Επιστημόνων για την Ανάπτυξη της Επαρχίας Ελασσόνας» παρουσιάζει το έργο «Μαύρες Γάτες»

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

17:30–19:00 ~ Χριστουγεννιάτικη Φιλαναγνωσία – Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελασσόνας

Μια χριστουγεννιάτικη απόδραση στον κόσμο του βιβλίου για παιδιά και νέους.

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

11:00 ~ Μουσικός Περίπατος – Δρόμοι της πόλης

Η Φιλαρμονική του Δήμου Ελασσόνας, τα Χορωδιακά Σύνολα του Δήμου και τα Χορωδιακά Σύνολα του συλλόγου «MusicArte», γεμίζουν τους δρόμους της Ελασσόνας με κάλαντα και μελωδίες παραμονής Χριστουγέννων

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

11:00–15:00 ~ Το Μαγεμένο Χωριό των Εφευρέσεων (1η ημέρα) – Κεντρική Πλατεία Ελασσόνας

Ένας διαδραστικός, τεχνολογικός χριστουγεννιάτικος κόσμος για μικρούς και μεγάλους! Οι επισκέπτες μπορούν να φωτογραφηθούν στον Βόρειο Πόλο, να δουν τις ζωγραφιές τους να ζωντανεύουν στην οθόνη, να παίξουν χριστουγεννιάτικα VR παιχνίδια, να εκτυπώσουν 3D παιχνίδια, να προγραμματίσουν έναν τάρανδο-ρομπότ, να συνομιλήσουν με ένα «ζωντανό» ξωτικό, να ανάψουν ένα δέντρο με ποδήλατο και να περπατήσουν στο φωτεινό «μονοπάτι των δώρων» με LED που αλλάζουν χρώμα.

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

11:00–15:00 ~ Το Μαγεμένο Χωριό των Εφευρέσεων (2η ημέρα) – Κεντρική Πλατεία Ελασσόνας

Ένας διαδραστικός, τεχνολογικός χριστουγεννιάτικος κόσμος για μικρούς και μεγάλους! Οι επισκέπτες μπορούν να φωτογραφηθούν στον Βόρειο Πόλο, να δουν τις ζωγραφιές τους να ζωντανεύουν στην οθόνη, να παίξουν χριστουγεννιάτικα VR παιχνίδια, να εκτυπώσουν 3D παιχνίδια, να προγραμματίσουν έναν τάρανδο-ρομπότ, να συνομιλήσουν με ένα «ζωντανό» ξωτικό, να ανάψουν ένα δέντρο με ποδήλατο και να περπατήσουν στο φωτεινό «μονοπάτι των δώρων» με LED που αλλάζουν χρώμα.

12:00 ~ Οι Μωμόγεροι – Κεντρικοί δρόμοι πόλης

Χριστουγεννιάτικο ποντιακό λαϊκό δρώμενο με ευχετήριο, ψυχαγωγικό και σατιρικό χαρακτήρα, που προέρχεται από τους Πόντιους πρόσφυγες και συναντάται κυρίως στη Μακεδονία, σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Ποντίων Ελασσόνας.

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

11:30 ~ Εορταστικό Παιδικό Εργαστήριο με τα ΚΔΑΠ – Κεντρική Πλατεία Ελασσόνας

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης οργανώνουν ένα χαρούμενο χριστουγεννιάτικο εργαστήριο με κατασκευές, παιχνίδια, ζωγραφική και δραστηριότητες που ενισχύουν τη φαντασία και τη συνεργασία των παιδιών.

Συμμετέχουν τα ΚΔΑΠ:

Δημιουργικά Παιδιά

ΠαιγνΙομάθηση

Το Δέντρο της Έμπνευσης

11:00–15:00 ~ Το Μαγεμένο Χωριό των Εφευρέσεων (3η ημέρα) – Κεντρική Πλατεία Ελασσόνας

Ένας διαδραστικός, τεχνολογικός χριστουγεννιάτικος κόσμος για μικρούς και μεγάλους! Οι επισκέπτες μπορούν να φωτογραφηθούν στον Βόρειο Πόλο, να δουν τις ζωγραφιές τους να ζωντανεύουν στην οθόνη, να παίξουν χριστουγεννιάτικα VR παιχνίδια, να εκτυπώσουν 3D παιχνίδια, να προγραμματίσουν έναν τάρανδο-ρομπότ, να συνομιλήσουν με ένα «ζωντανό» ξωτικό, να ανάψουν ένα δέντρο με ποδήλατο και να περπατήσουν στο φωτεινό «μονοπάτι των δώρων» με LED που αλλάζουν χρώμα.

17:30 ~ «3ο Santa Walk» και «Το Κουτί του Αϊ-Βασίλη» – Κεντρική Πλατεία Ελασσόνας

Ο Δήμος Ελασσόνας και ο Εμπορικός Σύλλογος συνδιοργανώνουν τον χριστουγεννιάτικο περίπατο με αφετηρία την Κεντρική Πλατεία Ελασσόνας. Για 3η χρονιά, μικροί και μεγάλοι περπατούν στους δρόμους της πόλης, τραγουδούν, δίνουν εορταστικό τόνο στις γιορτινές ημέρες και καταλήγουν στην πλατεία για ένα ξέφρενο χριστουγεννιάτικο πάρτι με DJ.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση από τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας, όπου «Το Κουτί του Αϊ-Βασίλη», θα ανοίξει μοιράζοντας δώρα και εκπλήξεις για τα παιδιά.

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

11:00–15:00 ~ Το Μαγεμένο Χωριό των Εφευρέσεων (4η ημέρα) – Κεντρική Πλατεία Ελασσόνας

Ένας διαδραστικός, τεχνολογικός χριστουγεννιάτικος κόσμος για μικρούς και μεγάλους! Οι επισκέπτες μπορούν να φωτογραφηθούν στον Βόρειο Πόλο, να δουν τις ζωγραφιές τους να ζωντανεύουν στην οθόνη, να παίξουν χριστουγεννιάτικα VR παιχνίδια, να εκτυπώσουν 3D παιχνίδια, να προγραμματίσουν έναν τάρανδο-ρομπότ, να συνομιλήσουν με ένα «ζωντανό» ξωτικό, να ανάψουν ένα δέντρο με ποδήλατο και να περπατήσουν στο φωτεινό «μονοπάτι των δώρων» με LED που αλλάζουν χρώμα.

19:00 ~ «Ιπτάμενη Πιανίστρια» – Κεντρική Πλατεία Ελασσόνας

Η «Ιπτάμενη Πιανίστα» Έλενα Ξυδιά, που μαγεύει το παγκόσμιο κοινό, μας προσκαλεί σε μια μοναδική παράσταση που συνδυάζει τη μαγεία της μουσικής με την πρωτοποριακή τεχνολογία.

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

10:00 ~ Κάλαντα και Μελωδίες – Δρόμοι της πόλης

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ελασσόνας δίνει τον εορταστικό τόνο της Πρωτοχρονιάς με κάλαντα και μελωδίες στους δρόμους της πόλης.

Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026

10:00 ~ Κάλαντα και Μελωδίες – Δρόμοι της πόλης

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ελασσόνας συνοδεύει εορταστικά την ημέρα των Θεοφανίων με κάλαντα και μελωδίες.