Oλα έτοιμα για τη 10η Ανάβαση Ελασσόνας – Ένα διήμερο για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού

Όλα είναι έτοιμα για τη διεξαγωγή της 10ης Ανάβασης Ελασσόνας, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 28 και 29 Μαρτίου, με συνδιοργανωτή τον Δήμο Ελασσόνας, προσφέροντας ένα δυναμικό αγωνιστικό διήμερο στους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η φετινή διοργάνωση αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς διεξάγεται για πρώτη φορά την άνοιξη, σε μια περίοδο που ευνοεί την παρουσία θεατών και ενισχύει τη συνολική εμπειρία του αγώνα. Παράλληλα, ως ο δεύτερος γύρος του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αναβάσεων, αναμένεται να προσελκύσει κορυφαίους οδηγούς και ισχυρά αγωνιστικά σύνολα, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό και την αγωνία για το αποτέλεσμα.

Η διαδρομή των 3,8 χιλιομέτρων, γνωστή για τον τεχνικό της χαρακτήρα, στο τμήμα της Ε.Ο. Ελασσόνας–Κοζάνης, δύο χιλιόμετρα έξω από την πόλη, αναμένεται να συγκεντρώσει πλήθος θεατών, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν με ασφάλεια τον αγώνα, αξιοποιώντας και την παράλληλη πρόσβαση κατά μήκος της διαδρομής.

Το Σάββατο θα πραγματοποιηθούν τα δοκιμαστικά, ενώ την Κυριακή θα διεξαχθεί ο κυρίως αγώνας. Επίκεντρο των εκδηλώσεων αποτελεί η πόλη της Ελασσόνας, όπου θα φιλοξενηθούν το ServicePark, καθώς και οι τελετές εκκίνησης και τερματισμού στην Κεντρική Πλατεία, ενισχύοντας τον εορταστικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Ο Δήμος Ελασσόνας στηρίζει διαχρονικά τη διοργάνωση της Λέσχης Αυτοκινήτου Μοτοσικλέτας Καλλιθέας Ελασσόνας (ΛΑΜΚΕ), σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, συμβάλλοντας ενεργά στην επιτυχία ενός θεσμού που έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και την τοπική ανάπτυξη.

Με αφορμή τη φετινή διοργάνωση, ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας δήλωσε:«Η Ανάβαση Ελασσόνας αποτελεί πλέον έναν ζωντανό θεσμό που ενώνει τον αθλητισμό με την εξωστρέφεια της περιοχής μας. Η φετινή ανοιξιάτικη διεξαγωγή της δίνει μια νέα δυναμική στη διοργάνωση και αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τα πλεονεκτήματα του τόπου μας. Ως Δήμος, στηρίζουμε σταθερά κάθε προσπάθεια που προβάλλει την Ελασσόνα πανελλαδικά και δημιουργεί θετικό αποτύπωμα στην τοπική οικονομία και κοινωνία. Καλούμε τους επισκέπτες να απολαύσουν έναν αγώνα υψηλού επιπέδου και να γνωρίσουν από κοντά τη φιλοξενία της περιοχής μας».